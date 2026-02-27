Jio Vs Airtel: 350 से कम में किसके प्लान ने मारी बाजी, किसमें मिल रहे ज्यादा बेनेफिट, जानिए यहां

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 27, 2026, 02:11 PM (IST)
Jio Vs Airtel: जियो और एयरटेल दोनों देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन दोनों के पोर्टफोलियो में अलग-अलग प्राइज रेंज के प्रीपेड प्लान मौजूद हैं। इनमें सबसे पॉपुलर 350 से कम कीमत वाले प्लान्स हैं। इस प्राइस रेंज वाले पैक्स को खूब रिचार्ज कराया जाता है। अगर आप भी 350 से कम के प्लान रिचार्ज करते हैं, तो यह खबर आपके मतलब की है। हमने यहां दोनों कंपनियों के प्लान्स बताए हैं, जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन-सा रिचार्ज पैक बेस्ट है और किसमें ज्यादा बेनेफिट मिल रहे हैं। और पढें: Jio का 40GB डेटा वाला प्लान, चलेगा 30 दिन
जियो के इस प्रीपेड प्लान में 1 महीने की वैधता मिलती है। इस रिचार्ज प्लान में रोजाना 1.5GB डेटा डेटा और 100SMS दिए जा रहे हैं। इसमें फ्री वॉइस कॉलिंग मिल रही है। अन्य बेनेफिट्स की बात करें, तो प्लान के साथ Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। इसमें क्लाउड स्टोरेज भी दी जा रही है। हालांकि, इस पैक में जियो हॉटस्टार का एक्सेस नहीं मिल रहा है। और पढें: Airtel का धाकड़ प्लान, Free में मिल रहा Sony Liv
Jio के इस प्रीपेड प्लान में इंटरनेट के लिए रोज 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें 100 SMS मिल रहे हैं। दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें JioAICloud और JioHotstar का एक्सेस फ्री में मिल रहा है। इसमें Pro Google Gemini का एक्सेस भी दिया जा रहा है। इसकी वैधता 28 दिन की है।
जियो की तरह एयरटेल के इस रिचार्ज प्लान में 1 महीने की समय सीमा दी जा रही है। इस प्रीपेड पैक में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दी जा रही है। इसमें Apple Music और Adobe Express Premium का मुफ्त में एक्सेस दिया जा रहा है। इसके अलावा, पैक में 1.5GB डेटा और 100 SMS रोजाना मिल रहे हैं।
एयरटेल के इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 100 SMS के साथ रोज 1.5GB डेटा मिलेगा। इस पैक में असीमित कॉलिंग दी जा रही है। मनोरंजन के लिए रिचार्ज पैक में Sony Liv के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिससे आप 20 से अधिक ओटीटी ऐप पर मौजूद वेब सीरीज व मूवी देख पाएंगे। इस प्लान की वैधता 28 दिन की है।
