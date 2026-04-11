Jio के इस प्लान के आगे Airtel पड़ा फीका, रोज 2GB डेटा के साथ 12 OTT ऐप मिल रहे फ्री

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 11, 2026, 01:52 PM (IST)
Jio दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है, जो अपने प्लान्स की वजह से हमेशा खबरों में बनी रहती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में एक बेहद ही खास प्लान है, जिसने Airtel की टेंशन बढ़ा दी है। इस पैक में असीमित कॉलिंग दी जा रही है, जिससे यूजर्स अपने दोस्तों और परिजनों से घंटों बात कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट के लिए डेली 2 जीबी डेटा दिया जा रहा है। साथ ही, मनोरंजन के लिए 10 से ज्यादा OTT ऐप का एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है। आइए नीचे जानते हैं इस रिचार्ज प्लान के बारे में विस्तार से… और पढें: Jio-Airtel: 56 दिन वाले धांसू प्रीपेड प्लान, फ्री OTT के साथ मिलेगा सुपरफास्ट डेटा
हम जियो के जिस रिचार्ज प्लान की बात करें, वो एंटरटेनमेंट प्लान है। इसकी कीमत 500 रुपये है। इस पैक में Youtube Premium के साथ 11 OTT ऐप मुफ्त में दिए जा रहे हैं। इनमें Prime Video Mobile, JioHotstar, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi और FanCode शामिल है। और पढें: Jio का खास प्लान, चलेगा 98 दिन मिलेगा डेली 2GB डेटा
ओटीटी के अलावा इस रिचार्ज पैक में रोज 2GB डेटा दिया जा रहा है। इस तरह आपको कुल 56 जीबी डेटा मिलेगा। इसके साथ दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है। इसमें डेली 100 SMS भी मिल रहे हैं। इसकी वैधता 28 दिन की है।
अन्य बेनेफिट्स की बात करें, तो जियो के प्रीपेड प्लान में JioTV और JioAICloud का एक्सेस दिया जा रहा है, जिसमें 50GB स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा, 18 महीने के लिए Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसकी कीमत 35,100 रुपये है।
टेलीकॉम कंपनी जियो ने हाल ही में 339 रुपये वाले प्लान को लॉन्च किया था। इस लेटेस्ट रिचार्ज प्लान में अन्य प्लान्स की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें रोजाना 1.5GB डेटा और 100 SMS मिल रहे हैं। इतना ही नहीं रिचार्ज प्लान में JioTV व JioAICloud मिल रहा है। साथ ही, 18 महीने तक का Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है। इसकी कीमत 35,100 रुपये है।
1. Jio के 500 रुपये वाले प्लान में कितने ओटीटी ऐप फ्री मिल रहे हैं ?
उत्तर. इस प्रीपेड प्लान में 12 ओटीटी ऐप का एक्सेस मुफ्त में दिया जा रहा है।
2. जियो ने हाल ही में कितने रुपये वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है ?
उत्तर. जियो ने 339 रुपये वाले प्लान को बाजार में उतारा है।
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