Jio-Airtel: 56 दिन वाले धांसू प्रीपेड प्लान, फ्री OTT के साथ मिलेगा सुपरफास्ट डेटा

Edited By: Ajay Verma | Published By: Ajay Verma | Published: Apr 10, 2026, 12:22 PM (IST)
Jio-Airtel 56 Days Recharge Plans: रिलायंस जियो और एयरटेल देश की दिग्गज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं। इन दोनों के पोर्टफोलियो में शानदार प्रीपेड प्लान्स की भरमार हैं। इनमें लंबी वैधता के साथ-साथ ओटीटी और हाई स्पीड डेटा ऑफर किया जा रहा है। साथ ही, इन प्लान में फ्री वॉइस कॉलिंग भी ऑफर की जा रही है। और पढें: Jio का खास प्लान, चलेगा 98 दिन मिलेगा डेली 2GB डेटा
अगर आप अपने लिए ऐसा प्लान खोज रहे हैं, जिसे रिचार्ज करने के बाद हर महीने रिचार्ज न करना पड़े, तो हम आपको इस खबर में जियो-एयरटेल के ऐसे रिचार्ज प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें आपको 56 दिन की समय सीमा मिलेगी। इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2 जीबी तक डेटा मिलेगा। इसके साथ असीमित कॉलिंग भी मिलेगी। और पढें: Jio यूजर्स की मौज, एक प्लान में 12 OTT ऐप मिलेंगे फ्री
जियो अपने यूजर्स को इस प्रीपेड प्लान रोज 1.5GB डेटा दे रहा है। इस पैक में रोजाना 100 SMS मिल रहे हैं। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसके अलावा, रिचार्ज प्लान में Google Gemini Pro प्लान और 500GB क्लाउड स्टोरेज दी जा रही है। इसके साथ जियो टीवी का एक्सेस मिल रहा है। इसकी वैधता 56 दिन की है।
इस रिचार्ज प्लान में 56 दिन के लिए डेली 2GB डेटा और 100 SMS दिए जा रहे हैं। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। Jio Special Offer के तहत 3 महीने के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसके साथ 50GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगी। इसके साथ प्लान में जियो टीवी का एक्सेस भी दिया जाएगा।
इस रिचार्ज प्लान में रोज 1.5GB डेटा मिलता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसके साथ स्पैम कॉल से प्रोटेक्शन मिलता है। यही नहीं प्लान में Adobe Express प्रीमियम दिया जा रहा है। इसकी समय सीमा 56 दिन की है।
एयरटेल के इस प्रीपेड प्लान की समय सीमा 56 दिन की है। इस प्लान में रोज 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें एसएमएस की सुविधा मिलती है। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसके साथ Adobe Express प्रीमियम भी दिया जा रहा है। हालांकि, इस रिचार्ज पैक में ओटीटी बेनेफिट नहीं मिल रहा है।
ऊपर बताए गए सभी रिचार्ज प्लान्स को ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप में जाकर रिचार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, आप गूगल पे (Google Pay), पेटीएम (PayTm) और फोनपे (PhonePe) जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर जाकर भी प्रीपेड प्लान को रिचार्ज कर सकते हैं।
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