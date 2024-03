BSNL यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब 999 रुपये की वैलिडिटी में हुआ इजाफा

BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने हाल ही में अपने 699 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी में बढ़ोतरी की थी। वहीं, अब कंपनी ने एक और प्लान की वैलिडिटी बढ़ा दी है। इसकी कीमत 999 रुपये है। आपकी जानकारी के लिए बता दें यह बीएसएनएल का प्लान एक्सटेंशन पैक है। इस प्लान में कंपनी पहले 200 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करती थी। हालांकि, अब कंपनी ने इसकी वैलिडिटी में इजाफा कर दिया है। कुछ समय पहले कंपनी ने अपने 699 रुपये वाले रिचार्ज प्लान के तहत वैलिडिटी एक्सटेंशन ऑफर पेश किया है। इस प्लान में यूजर्स को 20 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। आइए जानते हैं 999 रुपये वाले प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स।

BSNL के 999 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की बात करें, तो यह कंपनी का प्लान एक्सेटेंशन पैक है। इस प्लान की वैलिडिटी 200 दिन की है। वहीं, अब लेटेस्ट ऑफर के तहत यूजर्स को 15 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर की जा रही है। नए ऑफर के बाद अब यूजर्स को 999 रुपये वाले प्लान में 215 दिन की वैलिडिटी प्राप्त होगी।

Stretch Your Plan Further, Get 15 Bonus Days Validity with unlimited voice on our #PV999 Plan! #BSNL #BSNLRecharge #RechargeNow pic.twitter.com/XllCvLmhB1

— BSNL India (@BSNLCorporate) March 12, 2024