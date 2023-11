BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) अपने ग्राहकों के लिए एक के बाद एक दिवाली ऑफर लेकर आ रही है। हाल ही में सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने 3GB एक्स्ट्रा डेटा बेनेफिट्स वाला ऑफर कई प्लान में पेश किया था। वहीं, अब कंपनी अपने 2GB व 3G ग्राहकों के लिए 4G सिम अपग्रेड ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत बीएसएनएल 2जी और 3जी ग्राहक अपने सिम को 4जी में अपग्रेड करा सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल।

BSNL Andhra Pradesh ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर 4G अपग्रेड सिम ऑफर क ऐलान किया है। पोस्ट में इस नए ऑफर से जुड़ा एक प्रमोशनल पोस्टर शेयर किया गया है। इस पोस्टर में ऑफर से जुड़ी डिटेल्स सामने आई है। ऑफर के तहत बीएसएनल के पुराने ग्राहक अपनी 2G और 3G सिम को 4G में अपग्रेड करा सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री। सिर्फ फ्री अपग्रेड सिम ही नहीं इस ऑफर के तहत यूजर्स को नई सिम पर 4GB डेटा भी फ्री मिलेगा। फ्री डेटा ऑफर 3 महीने तक वैध रहेगा। माना जा रहा है कि BSNL कंपनी अपनी 4G सर्विस को बढ़ाने के लिए यह ऑफर लेकर आई है।

FREE.. FREE.. HURRY!! Upgrade your old BSNL 2G/3G sim with 4G for free and get 4GB data absolutely free. pic.twitter.com/pCSoaujQ48

— BSNL_Andhrapradesh (@bsnl_ap_circle) October 31, 2023