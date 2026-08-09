ये सस्ते International Roaming Plans बचाएंगे पैसे, विदेश जाने से पहले जरूर देख लें

विदेश यात्रा के दौरान इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क अब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि जरूरत बन चुके हैं। मैप्स से रास्ता ढूंढना हो, कैब बुक करनी हो, बैंक OTP प्राप्त करना हो या परिवार से जुड़े रहना हो, हर काम के लिए डेटा चाहिए। ऐसे में हर देश में नया SIM खरीदने की झंझट से बचने के लिए भारतीय टेलीकॉम कंपनियां किफायती International Roaming Packs देती हैं। अगर आपकी ट्रिप कुछ दिनों की है, तो ये प्लान काफी काम आ सकते हैं। जानें ऐसे इंटरनेशनल रोमिंग प्लान के बारे में…

Airtel International Roaming Pack

एयरटेल के इंटरनेशनल रोमिंग पैक की शुरुआती कीमत 1198 रुपये है। यह 10 दिनों की वैधता के साथ आता है। आपको बता दें इस पैक में डेटा, इनकमिंग कॉल, कुछ आउटगोइंग कॉल मिनट और SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, मिलने वाले बेनिफिट्स हर देश के हिसाब से अलग हो सकते हैं, इसलिए रिचार्ज करने से पहले अपने डेस्टिनेशन के लिए प्लान की जानकारी जरूर देख लें।

Jio International Roaming Pack

Jio का 1101 रुपये वाला इंटरनेशनल रोमिंग पैक 160 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी अलग-अलग देशों और जरूरत के हिसाब से कई तरह के प्लान देती है। आप सिर्फ डेटा वाला या डेटा और कॉल दोनों वाला प्लान चुन सकते हैं। अगर आप विदेश घूमने या काम से जा रहे हैं, तो रिचार्ज करने से पहले अपने देश के लिए सही प्लान और उसमें मिलने वाले बेनिफिट्स जरूर देख लें।

Vi International Roaming Plans

वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के इंटरनेशनल रोमिंग प्लान ऑफर करती है। इन प्लान्स में डेटा, कॉल और SMS जैसी सुविधाएं अलग-अलग वैधता के साथ मिलती हैं। चाहे आपकी यात्रा कुछ दिनों की हो या लंबे समय की, Vi के पास हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए विकल्प मौजूद हैं।

Destination-Specific Roaming Packs

आजकल लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां UAE, थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब और यूरोप जैसे लोकप्रिय देशों के लिए अलग से रोमिंग पैक देती हैं। अगर आप सिर्फ एक ही देश की यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा पैक लेना ज्यादा फायदेमंद और सस्ता हो सकता है। इसलिए ग्लोबल पैक खरीदने से पहले अपने डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध स्पेशल पैक की कीमत और सुविधाओं की तुलना जरूर करें।

Data-Only International Roaming Packs

अगर विदेश में आपको सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है, तो डेटा-ओनली इंटरनेशनल रोमिंग पैक सबसे किफायती विकल्प हो सकता है। इससे आप WhatsApp, Google Maps, Uber, ईमेल और सोशल मीडिया जैसी सेवाओं का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर WhatsApp Calling या दूसरी इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स से कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे पैक आमतौर पर कॉल और SMS वाले कॉम्बो प्लान की तुलना में सस्ते होते हैं।

विदेश जाने से पहले ये काम जरूर करें

भारत छोड़ने से पहले International Roaming Pack रिचार्ज करें

विदेश जाने से पहले अपने मोबाइल नंबर पर इंटरनेशनल रोमिंग पैक जरूर एक्टिव कर लें। इससे वहां पहुंचते ही आपका नंबर कॉल, SMS और इंटरनेट के लिए काम करेगा।

पहले चेक करें कि आपका देश सपोर्टेड है या नहीं

हर इंटरनेशनल रोमिंग प्लान सभी देशों में काम नहीं करता। यात्रा से पहले अपने मोबाइल ऑपरेटर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर देखें कि आपका डेस्टिनेशन उस प्लान में शामिल है या नहीं। इससे बाद में नेटवर्क की समस्या से बच सकते हैं।

Carrier App से International Roaming ऑन करें

सिर्फ रोमिंग पैक खरीदना ही काफी नहीं होता। कई बार आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर की ऐप या वेबसाइट से इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस भी ऑन करनी पड़ती है। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले यह सेटिंग जरूर चेक कर लें।

Google Maps को Offline डाउनलोड कर लें

विदेश में हर जगह इंटरनेट उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में पहले से Google Maps का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें। इससे बिना इंटरनेट के भी रास्ता ढूंढना, होटल या आसपास की जगहों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

टिकट, पासपोर्ट और बुकिंग की कॉपी Offline सेव रखें

अपनी फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट, वीजा और होटल बुकिंग की डिजिटल कॉपी फोन में ऑफलाइन सेव रखें। चाहें तो इन्हें PDF के रूप में डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट लेकर रखें। इंटरनेट न होने पर भी ये डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाएंगे।

विदेश में Data Usage पर नजर रखें

इंटरनेशनल रोमिंग में डेटा इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। इसलिए फोन की Data Usage सेटिंग से यह देखते रहें कि कितना इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। जरूरत न होने पर बैकग्राउंड डेटा बंद रखें ताकि अतिरिक्त खर्च से बच सकें।

अगर फोन सपोर्ट करता है तो Wi-Fi Calling ऑन करें

अगर आपका स्मार्टफोन और मोबाइल ऑपरेटर Wi-Fi Calling की सुविधा देते हैं, तो इसे यात्रा से पहले एक्टिव कर लें। इससे Wi-Fi नेटवर्क पर बेहतर कॉलिंग अनुभव मिलता है और कई मामलों में रोमिंग कॉल का खर्च भी कम हो सकता है।

International Roaming पर इन बातों का रखें ध्यान

Pay-As-You-Go Roaming का इस्तेमाल करने से बचें

अगर आपके नंबर पर इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिव नहीं है, तो Pay-As-You-Go Roaming के तहत कॉल, SMS और इंटरनेट का चार्ज बहुत ज्यादा लग सकता है। इसलिए विदेश जाने से पहले हमेशा सही इंटरनेशनल रोमिंग प्लान खरीदें, ताकि भारी-भरकम बिल से बच सकें।

Mobile Data हमेशा ऑन न रखें

विदेश में मोबाइल डेटा लगातार ऑन रखने से फोन की कई ऐप्स अपने-आप इंटरनेट इस्तेमाल करती रहती हैं। इससे आपका डेटा जल्दी खत्म हो सकता है और अतिरिक्त चार्ज भी लग सकता है। जरूरत होने पर ही मोबाइल डेटा चालू करें।

Roaming Data पर HD वीडियो स्ट्रीम न करें

HD या 4K वीडियो देखने में काफी ज्यादा डेटा खर्च होता है। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग डेटा पर YouTube, Netflix या बाकी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स इस्तेमाल करेंगे, तो आपका डेटा पैक जल्दी खत्म हो सकता है।

Background App Updates को नजरअंदाज न करें

कई ऐप्स बैकग्राउंड में अपने-आप अपडेट होती रहती हैं और काफी डेटा खर्च कर देती हैं। विदेश जाने से पहले Auto Updates बंद कर दें या उन्हें सिर्फ Wi-Fi पर अपडेट होने की अनुमति दें।

Cloud Photo Backup ऑटोमैटिक चालू न रहने दें

अगर Google Photos, iCloud या दूसरी क्लाउड सर्विस फोटो और वीडियो का बैकअप रोमिंग डेटा पर लेने लगे, तो बहुत ज्यादा इंटरनेट खर्च हो सकता है। इसलिए Auto Backup बंद रखें या इसे केवल Wi-Fi पर ही चलने दें।

किसी भी Public Wi-Fi से बिना सुरक्षा के कनेक्ट न करें

एयरपोर्ट, होटल या कैफे का फ्री Wi-Fi हमेशा सुरक्षित नहीं होता। ऐसे नेटवर्क पर आपकी निजी जानकारी और बैंकिंग डेटा चोरी होने का खतरा रहता है। केवल भरोसेमंद Wi-Fi का इस्तेमाल करें और संवेदनशील काम करते समय VPN जैसी अतिरिक्त सुरक्षा का यूज करें।

क्या Local SIM से बेहतर है International Roaming Pack?

अगर आप 7 से 10 दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल रोमिंग लेना सबसे आसान और सुविधाजनक ऑप्शन हो सकता है। इससे आपका भारतीय मोबाइल नंबर चालू रहता है, इसलिए बैंक के OTP, जरूरी कॉल और मैसेज आसानी से मिलते रहते हैं। साथ ही, बार-बार SIM बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती और परिवार या दोस्तों के लिए आपसे संपर्क करना आसान रहता है।

वहीं, अगर आप कई हफ्तों या महीनों के लिए विदेश में रहने वाले हैं या आपको रोजाना काफी ज्यादा इंटरनेट डेटा चाहिए, तो Local SIM या eSIM लेना ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए इसका खर्च आमतौर पर इंटरनेशनल रोमिंग से कम पड़ता है।

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आज के समय में इंटरनेशनल रोमिंग पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गई है। Jio, Airtel और Vi जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर अलग-अलग देशों के लिए कई तरह के रोमिंग प्लान ऑफर करते हैं। विदेश यात्रा से पहले अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से प्लान, कीमत और कवरेज जरूर चेक करें, क्योंकि ये समय-समय पर बदल सकते हैं।