Vivo X300 FE पर मिल रहा 5000 से ज्यादा का डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर बचेंगे पैसे

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 10, 2026, 10:31 AM (IST)
पावर और परफॉर्मेंस के लिए Vivo X300 FE में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Adreno 829 GPU दिया गया है। इसमें 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Vivo X300 FE फोन में 6.31 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2640 x 1216 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।
कंपनी ने Vivo X300 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का Sony IMX921 लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 50MP का IMX882 3x periscope telephoto लेंस मौजूद है। इसमें Aura light भी मिलती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo X300 FE में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.0 है।
Vivo X300 FE में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का साथ मिला है। इस डिवाइस की डायमेंशन 150.83 x 71.76 x 7.99 mm और वजन 191 ग्राम है।
Vivo X300 FE स्मार्टफोन में 5जी, 4जी वोल्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ 6.0, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसे IP68 + IP69 की रेटिंग भी दी गई है।
Vivo X300 FE का 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 79,999 रुपये में मिल रहा है। इस फोन का 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 89,999 रुपये में अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है।
ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से एक्स 300 एफई को खरीदने पर 8000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस मोबाइल फोन पर 2,813 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 50,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।
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