Vivo X300 FE पर मिल रहा 5000 से ज्यादा का डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर बचेंगे पैसे

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Vivo X300 FE 5G Deals

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से एक्स 300 एफई को खरीदने पर 8000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस मोबाइल फोन पर 2,813 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 50,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।