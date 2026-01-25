Vivo X300 5G हुआ 8000 रुपये सस्ता, 16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 200MP कैमरा जैसे 1 नंबर फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 25, 2026, 11:39 AM (IST)
Vivo X300 5G में फोन में AMOLED flat डिस्प्ले मिलता है, जिसका साइज 6.31 इंच का है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 1216×2640 पिक्सल है। डिस्प्ले में कंपनी ने 4500 Nits की ब्राइटनेस दी है।
Vivo X300 5G फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। गेमिंग के दौरान फोन गर्म न हो इसके लिए फोन में VC Liquid Cooling सिस्टम दिया गया है।
Vivo X300 5G फोन में 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है।
Vivo X300 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 200MP का मेन कैमरा है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 50MP का ही तीसरा कैमरा शामिल है।
Vivo X300 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
Vivo X300 5G में 6040mAh की बैटरी दी है। इसके साथ फोन में 90W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है।
Vivo X300 5G फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 93,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अमेजन सेल के दौरान सस्ते में खरीदा जा सकता है।
Vivo X300 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो अमेजन से अभी इसे 85,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन को खरीदने पर आपको अलग से 8000 रुपये तक का ऑफ भी मिलने वाला है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information