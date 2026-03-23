Vivo V70 Elite हुआ 5000 रुपये सस्ता, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर धाकड़ डील

Reddit जल्द लाने वाला है ये बड़ा फीचर, AI Bots की छुट्टी!

Reddit अब फेक अकाउंट और AI Bots की समस्या को खत्म करने के लिए नया फीचर लाने वाला है। कंपनी Face ID और Touch ID जैसे फीचर्स टेस्ट कर रही है, जिससे पता चल सके कि असली यूजर कौन है और कौन बॉट। आइए जानते हैं...