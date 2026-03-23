Vivo V70 Elite हुआ 5000 रुपये सस्ता, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर धाकड़ डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 23, 2026, 02:00 PM (IST)
Vivo V70 Elite कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिस पर अभी शानदार डिस्काउंट ऑफर पेश किया गया है। इस ऑफर के तहत फोन को आप सस्ते में ला सकेंगे। ऑफर से पहले फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं।
Vivo V70 Elite फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। यह 4nm फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जिसके जरिए आप गेमिंग व एआई फीचर्स को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे।
Vivo V70 Elite को कंपनी ने 3 वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मौजूद है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68+IP69 रेटिंग दी है।
Vivo V70 Elite में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो व 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है।
Vivo V70 Elite में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे।
Vivo V70 Elite के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 5000 Nits ब्राइटनेस दी गई है। इस डिस्प्ले का साइज 6.59 इंच का है, जिसका रिफ्रेश रेच 120Hz है। वहीं, रेजलूशन 1,260x2,750 पिक्सल है।
Vivo V70 Elite फोन में आपको 6500mAh की धाकड़ बैटरी मिलती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।
कंपनी ने Vivo V70 Elite को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिसमें Passion Red, Authentic Black और Sand Beige कलर ऑप्शन शामिल है।
Vivo V70 Elite फोन के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 65,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी 61,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
Vivo V70 Elite के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो ICICI बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 5000 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है।
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