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Vivo V70 5G पर सीधे पाएं 4000 का Discount, सस्ते में मिलेगा 50MP सेल्फी कैमरा फोन

Vivo V70 5G flat 4000 discount offer Amazon 50MP selfie Camera Phone Price in India specs: वीवो के फोन पर धांसू डील। यहां देखें ऑफर डिटेल्स।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 14, 2026, 06:59 PM (IST)

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Vivo V70 5G Display

Vivo V70 5G फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह 6.59 इंच का डिस्प्ले है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कंपनी ने इसका रेजलूशन 1,260x2,750 पिक्सल दिया है। वहीं, इसकी ब्राइटनेस 5000 Nits की है।

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Vivo V70 5G Performance

Vivo V70 5G फोन 4nm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 16-बेस्ड OriginOS के साथ आता है। कंपनी ने फोन में Lemon Yellow और Passion Red कलर ऑप्शन पेश किए हैं।

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Vivo V70 5G RAM

Vivo V70 5G फोन को कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट्स शामिल है।

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Vivo V70 5G Camera

Vivo V70 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। यह कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं, 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है।

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Vivo V70 5G Selfie Camera

Vivo V70 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

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Vivo V70 5G Battery

Vivo V70 5G में आपको 6500mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग फोन में दी गई है।

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Vivo V70 5G Price

Vivo V70 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को Amazon से 45,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि, इस फोन को बैंक कार्ड के जरिए अलग के डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है।

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Vivo V70 5G Discount

Vivo V70 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से आपको 4000 रुपये का ऑफ मिलता है।