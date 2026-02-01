comscore
Vivo V60e 5G पर 2500 रुपये का Discount, सस्ते में घर लाएं 200MP कैमरा और 6500mAh बैटरी फोन

Vivo V60e 5G 2500 Discount offer on Amazon 200MP Camera 6500mAh battery Price in India specs: वीवो के फोन पर सुपरहीट डिस्काउंट। सस्ते में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 01, 2026, 09:17 AM (IST)

Vivo V60e 5G Display

Vivo V60e 5G के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 1600 Nits ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.77 इंच का है, जो कि Slim Quad Curved AMOLED है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल है।

Vivo V60e 5G Performance

Vivo V60e 5G फोन में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन Android 15-बेस्ड FuntouchOS 15 के साथ आता है।

Vivo V60e 5G RAM

Vivo V60e 5G में तीन वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज शामिल हैं। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 व IP69 रेटिंग दी गई है।

Vivo V60e 5G Camera

Vivo V60e 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा।

Vivo V60e 5G Selfie Camera

Vivo V60e 5G में 50MP का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का मजा ले सकते हैं।

Vivo V60e 5G Battery

Vivo V60e 5G में 6500mAh की दमदार बैटरी भी दी है। इसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Vivo V60e 5G Price

Vivo V60e 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon 34,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी 29,998 रुपये में खरीद सकेंगे।

Vivo V60e 5G Discount

Vivo V60e 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 2500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, इस पर 1,055 EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है।