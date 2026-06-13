Vivo T5 Pro 5G खरीदने का है प्लान, Amazon या फिर Flipkart, जानें कहां मिल रहा सस्ता

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Vivo T5 Pro 5G Deals

Amazon की बात करें, तो वीवो टी5 प्रो यहां 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1104 रुपये की EMI पर मिल रहा है, जबकि इसे Flipkart से 2600 रुपये के ऑफ (1000 रुपये का डिस्काउंट+1600 रुपये कैशबैक) पर घर लाया जा सकता है। इस पर 1540 रुपये की EMI दी जा रही है।