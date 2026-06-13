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Vivo T5 Pro 5G खरीदने का है प्लान, Amazon या फिर Flipkart, जानें कहां मिल रहा सस्ता

Vivo T5 Pro 5G Discount Offers on Amazon Flipkart Price in India Specification Features: वीवो टी5 प्रो 5जी को खरीदने का बढ़िया मौका है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 13, 2026, 12:30 PM (IST)

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Vivo T5 Pro 5G Processor

Vivo T5 Pro स्मार्टफोन में फास्ट वर्किंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इस चिप के साथ Adreno 810 GPU, 12 जीबी रैम और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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Vivo T5 Pro 5G Camera

Vivo T5 Pro में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony IMX882 लेंस है। इसका अपर्चर f/1.79 है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके अलावा, कैमरा सेटअप में 2MP का डेप्थ लेंस दिया गया है। इसके जरिए 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Vivo T5 Pro 5G Display

वीवो टी5 प्रो में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2800 × 1260 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसमें फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है।

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Vivo T5 Pro 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए वीवो के इस फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। इसके साथ टाइमलैप्स, स्लो-मोशन और नाइट मोड जैसे कैमरा स्पेक्स दिए गए हैं।

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Vivo T5 Pro 5G Battery

वीवो के इस स्मार्टफोन में 9020mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

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Vivo T5 Pro 5G Connectivity

Vivo T5 Pro में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। इस फोन का वजन 213 ग्राम है। इसकी डायमेंशन 163.73×76.1×8.25mm है।

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Vivo T5 Pro 5G Price in India

वीवो का यह स्मार्टफोन तीन स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके 8+128GB और 8+256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत क्रमश: 32,999 रुपये व 36,999 रुपये है। इसका 12+256GB स्टोरेज वेरिएंट 39,999 रुपये में मिल रहा है।

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Vivo T5 Pro 5G Deals

Amazon की बात करें, तो वीवो टी5 प्रो यहां 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1104 रुपये की EMI पर मिल रहा है, जबकि इसे Flipkart से 2600 रुपये के ऑफ (1000 रुपये का डिस्काउंट+1600 रुपये कैशबैक) पर घर लाया जा सकता है। इस पर 1540 रुपये की EMI दी जा रही है।