Vivo के 7300mAh बैटरी वाले फोन पर 2500 की छूट, खरीदने के लिए लगी ऑर्डर की छड़ी

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 19, 2026, 03:05 PM (IST)
कंपनी ने Vivo T4 स्मार्टफोन में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस डिवाइस में 12 जीबी तक रैम मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में Snapdragon 7s Gen 3 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Adreno 720 GPU मिलता है।
Vivo T4 स्मार्टफोन 6.7 इंच के फुल एचडी AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2392 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo T4 फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Vivo T4 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का Sony IMX882 सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इसमें नाइट, पोट्रेट, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।
वीवो ने वीवो टी4 5जी में 7300mAh की बड़ी बैटरी दी है, जिसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इस हैंडसेट की बॉडी को MIL-STD-810H का सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है। गिरने पर भी डैमेज नहीं होगी। इसके साथ डस्ट व वॉटर के लिए IP65 रेटिंग दी गई है।
Vivo T4 5G, 4G, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 163.4×76.4×7.89mm और वजन 199 ग्राम है।
Vivo T4 5G फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 26,999 रुपये में मिल रिहा है।
HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से Vivo T4 को खरीदने पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस मोबाइल फोन पर 1,297 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 23,850 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।
