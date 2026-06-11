15000 से कम में घर लाएं शानदार Smart TV, दमदार साउंड के साथ मिलेगी बेहतर पिक्चर क्वालिटी

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VW Spectra Series Full HD Smart QLED Android TV

VW के इस स्मार्ट टीवी का स्क्रीन साइज 43 इंच है। इसका रेजलूशन 1920x1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसमें मीराकास्ट, सिनेमा जूम और ओटीटी ऐप जैसे अमेजन प्राइस, यूट्यूब, जी5 आदि का सपोर्ट दिया है। इसमें 24 वॉट पावर वाले स्टीरियो सराउंड वाले बॉक्स स्पीकर दिए गए हैं। साथ में 5 साउंड मोड मिलते हैं। इसे अमेजन से 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।