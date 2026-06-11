15000 से कम में घर लाएं शानदार Smart TV, दमदार साउंड के साथ मिलेगी बेहतर पिक्चर क्वालिटी

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 11, 2026, 11:24 AM (IST)
VW के इस स्मार्ट टीवी का स्क्रीन साइज 43 इंच है। इसका रेजलूशन 1920x1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसमें मीराकास्ट, सिनेमा जूम और ओटीटी ऐप जैसे अमेजन प्राइस, यूट्यूब, जी5 आदि का सपोर्ट दिया है। इसमें 24 वॉट पावर वाले स्टीरियो सराउंड वाले बॉक्स स्पीकर दिए गए हैं। साथ में 5 साउंड मोड मिलते हैं। इसे अमेजन से 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
शाओमी के इस स्मार्ट टीवी में 32 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसमें डुअल बैंड वाई-फाई, 2 एचडीएमआई पोर्ट और ब्लूटूथ दिया गया है। इसमें DTS - X और DTS Virtual : X से लैस स्पीकर मिलते हैं। यह टीवी गूगल असिस्टेंस से लैस है। इसकी कीमत 14,999 रुपये है।
Uniboom Optima टीवी में 43 इंच का डिस्प्ले है। इसमें 500 से ज्यादा सर्टिफाइड ऐप दिए गए हैं। इनमें नेटफ्लिक्स जैसे पॉपुलर ओटीटी ऐप शामिल हैं। इसके अलावा, टीवी में 30 वॉट के सॉनिक बूम स्पीकर दिया गया है। यह अमेजन पर 13,990 रुपये में अवेलेबल है।
यह स्मार्ट टीवी अमेजन इंडिया पर 13,999 रुपये में लिस्ट है। इस टीवी में 43 इंच की स्क्रीन है। इसे HDR10 का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ स्मार्ट रिमोट मिलता है। इसमें Prime Video, Disney+ Hotstar और ZEE5 जैसे ओटीटी ऐप दिए गए हैं। साथ ही, ब्लूटूथ और वाई-फाई जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं।
Toshiba ने इस स्मार्ट टीवी में 32 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी 2.0, Ethernet RJ45, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई और 1 हेडफोन जैक मिलता है। इसमें गूगल टीवी ओएस, बिल्ट-इन क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। इसे 12,999 रुपये से कम में घर लाया जा सकता है।
Hisense के टीवी में 32 इंच की स्क्रीन है। इसका रेजलूशन 1366x768 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इस टीवी में ब्लूटूथ 5.0 के साथ-साथ 1 हेडफोन जैक, 1 आउटपुट आउट, 3 एचडीएमआई और वाईफाई दिया गया है। इसमें 30 वॉट के स्पीकर मिलते हैं। साथ ही, टीवी में YouTube, Prime Video और Hotstar जैसे ओटीटी ऐप दिए गए हैं।
अमेजन इंडिया पर Sansui का यह स्मार्ट टीवी 12,399 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी में 1366 x 768 रेजलूशन वाला 32 इंच का डिस्प्ले है। इस टीवी में क्वाडकोर प्रोसेसर, Coolita 3.0 ओएस, इन-बिल्ट ऐप स्टोर और गेम्स की सुविधा दी गई है।
Blaupunkt के इस क्यूएलईडी टीवी की कीमत 10,999 रुपये है। इस टीवी में 32 इंच की स्क्रीन के साथ-साथ 48 वॉट पावर वाले स्पीकर, गूगल एंड्रॉइड टीवी, वाईफाई, स्क्रीन मिरर, 1 जीबी रैम और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी ऐप दिए गए हैं।
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