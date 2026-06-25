जेब पर नहीं पड़ेगा ज्यादा बोझ, 2500 से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ फीचर्स वाले धांसू Smartphones

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REDMI Turbo 5

REDMI Turbo 5 को हाल ही में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन के टॉप मॉडल की कीमत 40,999 रुपये है। इसे 24 महीने की 2,007 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। यह ईएमआई ICICI बैंक की तरफ से मिल रही है। इस फोन में 50MP का कैमरा, 7540mAh की बैटरी और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसकी स्क्रीन 6.59 इंच की है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।