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जेब पर नहीं पड़ेगा ज्यादा बोझ, 2500 से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ फीचर्स वाले धांसू Smartphones

Top 8 Mid Premium Range Smartphones Under 2500 EMI on Amazon See Full List: अमेजन इंडिया पर कई स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिन्हें 2500 से कम की EMI पर खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 25, 2026, 12:02 PM (IST)

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OnePlus Nord 6 (13)zoom icon
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OnePlus Nord 6

वनप्लस नॉर्ड 6 प्रीमियम फोन है। इस डिवाइस को कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। इसमें 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 9000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसकी कीमत अमेजन पर 42,999 रुपये है। इसे 24 महीने के लिए 2,105 रुपये की ईएमआई पर घर लाया जा सकता है।

iQOO 15R (5)zoom icon
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IQOO 15R

आइक्यू 15आर की कीमत 49,999 रुपये से शुरू होती है। यह अमेजन पर 24 महीने की 2,448 रुपये की EMI पर मिल रहा है। इस डिवाइस में 7600mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है।

OPPO Reno15 5G (10)zoom icon
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OPPO Reno15 5G

ओप्पो रेनो 15 को इस साल लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में 6.74 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इस डिवाइस में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसे Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से 24 महीने के लिए 2,497 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।

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Google Pixel 10a 5G

गूगल का यह मोबाइल फोन अमेजन पर 24 महीने के लिए 2,365 रुपये की EMI पर मिल रहा है। इसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले, Tensor G4 चिप, 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज और 5100mAh की बैटरी मिलती है।

Nothing Phone (4a) Prozoom icon
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Nothing Phone (4a) Pro

HSBC बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके नथिंग फोन 4ए प्रो को 24 महीने की 2,230 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में एमोलेड स्क्रीन है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 चिप और 50MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 5400mAh की है।

Motorola Edge 60 Prozoom icon
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Motorola Edge 60 Pro

मोटोरोला ऐज 60 प्रो की कीमत अमेजन इंडिया पर 40,999 रुपये है। इस दाम में 16GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है। यह 2,007 रुपये की ईएमआई पर उपलब्ध है। यह ईएमाई HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करने पर 24 महीने के लिए मिल रही है।

Realme 16 Pro 5G (11)zoom icon
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Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G अमेजन इंडिया पर 42,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस कीमत में 12+256GB मॉडल मिल रहा है। Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसे 2,105 रुपये की ईएमआई पर अपना बनाया जा सकता है। इसमें 200MP का कैमरा और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन जैसे फीचर मिलते हैं।

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REDMI Turbo 5

REDMI Turbo 5 को हाल ही में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन के टॉप मॉडल की कीमत 40,999 रुपये है। इसे 24 महीने की 2,007 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। यह ईएमआई ICICI बैंक की तरफ से मिल रही है। इस फोन में 50MP का कैमरा, 7540mAh की बैटरी और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसकी स्क्रीन 6.59 इंच की है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है।