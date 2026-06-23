20,000 रुपये से कम में मिलने वाले टॉप-7 स्मार्टफोन, कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस तक सब शानदार

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OPPO K14 5G

OPPO K14 5G फोन 19,999 रुपये में मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 7000mah की बैटरी दी गई है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 128 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसे एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसका कैमरा 50MP का है।