20,000 रुपये से कम में मिलने वाले टॉप-7 स्मार्टफोन, कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस तक सब शानदार

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 23, 2026, 11:15 AM (IST)
भारतीय बाजार में अंडर 20,000 बहुत पॉपुलर सेगमेंट है। इस रेंज में आने वाले कई शानदार स्मार्टफोन हैं, जिनमें बड़ी बैटरी से लेकर दमदार कैमरा तक मिलता है।
रियलमी पी4आर कंपनी का लेटेस्ट फोन है। इस स्मार्टफोन की कीमत 18,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 8000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा, हैंडसेट में 50MP का कैमरा और MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिलती है।
रेडमी का यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7025-Ultra प्रोसेसर के साथ आता है। इस फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले है। इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका फ्रंट कैमरा 20MP का है। इसकी बैटरी 5110mAh की है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट से 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
OPPO K14 5G फोन 19,999 रुपये में मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 7000mah की बैटरी दी गई है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 128 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसे एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसका कैमरा 50MP का है।
एचएमडी वाइब 2 को 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका डिस्प्ले 6.75 इंच का है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 50MP का बैक और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 6000mAh की बैटरी है।
मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन की कीमत 18,999 रुपये रखी है। यह मोबाइल फोन Android 15 बेस्ड ओएस पर काम करता है। इसमें 5500mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस पीओएलईडी डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है।
वीवो टी4 लाइट की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है। इस मोबाइल फोन में 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाली स्क्रीन दी गई है। इसकी बैटरी 6000mAh की है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर मिलता है। इसका कैमरा 50MP का है।
सैमसंग गैलेक्सी एम17 5जी का 6GB+128GB स्टोरेज ऑप्शन 18,999 रुपये में मिल रहा है। इस स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का FHD+ Infinity-U Super AMOLED डिस्प्ले है। इसमें Exynos 1330 चिप और 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 50MP का कैमरा मिलता है।
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