Realme Narzo 90 5G पर 1000+1000 रुपये की छूट, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई धाकड़ फीचर्स

Realme Narzo 90 5G Performance

Realme Narzo 90 5G फोन MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर के साथ आता है। इसके अलावा, फोन Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।