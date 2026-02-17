Realme Narzo 90 5G पर 1000+1000 रुपये की छूट, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई धाकड़ फीचर्स

Written By Manisha
Published By: Manisha
Published: Feb 17, 2026, 07:10 PM (IST)
फीचर्स की बात करें, तो Realme Narzo 90 5G फोन 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में आपको 6.57 डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले में 4000 Nits की ब्राइटनेस मौजूद है।
Realme Narzo 90 5G फोन MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर के साथ आता है। इसके अलावा, फोन Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।
Realme Narzo 90 5G फोन में दो वेरिएंट्स मिलते हैं। इसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं।
Realme Narzo 90 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।
Realme Narzo 90 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
Realme Narzo 90 5G फोन में 7000mAh की बैटरी मिलती है। इस फोन में 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।
Realme Narzo 90 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 18,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप 16,999 रुपये में खरीद सकेंगे।
Realme Narzo 90 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन अलग से 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
