Realme C85 5G को खरीदने का सही टाइम अभी, मात्र 777 रुपये महीना देकर बना लें अपना

Free Fire Max के नए कोड जारी, रिडीम कर पाएं धांसू रिवॉर्ड्स

Free Fire Max के रिडीम कोड गेमर्स के लिए आ चुके हैं। इन कोड से बिना डायमंड के एक्सक्लूसिव वेपन स्किन, कैरेक्टर, लूट क्रेट और बंडल जैसे आइटम को अनलॉक किया जा सकता है। गरेना का मानना है कि इनसे डायमंड्स की बचत होती है और गेम मजेदार बनता है।