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Realme C85 5G को खरीदने का सही टाइम अभी, मात्र 777 रुपये महीना देकर बना लें अपना

Realme C85 5G on Croma buy at 777 emi Price in India Specification and Features: रियलमी सी85 पर धमाकेदार डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 12, 2026, 03:11 PM (IST)

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Realme C85 5G Battery

Realme C85 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ आता है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसे IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट है।

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Realme C85 5G Screen

रियलमी के इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है।

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Realme C85 5G Processor

जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए Realme C85 में MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें Arm Mali-G57 MC2 GPU मिलता है।

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Realme C85 5G Camera

फोटो क्लिक करने के लिए कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा दिया है। यह Sony IMX852 सेंसर है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके कैमरे से 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Realme C85 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए रियलमी सी85 में 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

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Realme C85 5G Connectivity

रियलमी सी85 में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट है। इस डिवाइस को मिलिट्री ग्रेड का MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन मिला है। इसके बॉटम में स्पीकर भी है।

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Realme C85 5G Price

Realme C85 5G फोन शॉपिंग साइट क्रोमा पर लिस्ट है। यह ग्राहकों के लिए 4GB+128GB स्टोरेज और 6GB+128GB स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इन दोनों मॉडल की कीमत क्रमश: 16,499 रुपये व 17,999 रुपये है।

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Realme C85 5G Deals

इस स्मार्टफोन पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस फोन के 4जीबी रैम वेरिएंट को क्रोमा से 777 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है, जबकि 6GB रैम मॉडल 847 रुपये की ईएमआई पर मिल रहा है।