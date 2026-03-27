50MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO फोन की कीमत 3000 रुपये हुई कम, Flipkart पर मिल रही धमाका डील

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OPPO Reno15c 5G Deals

Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेनो 15सी को खरीदने पर 2000 रुपये का कैशबैक और 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह पूरे 3000 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन पर 6 महीने के लिए 6200 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है।