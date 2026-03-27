50MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO फोन की कीमत 3000 रुपये हुई कम, Flipkart पर मिल रही धमाका डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 27, 2026, 11:50 AM (IST)
OPPO Reno15c स्मार्टफोन को 6.57 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
ओप्पो ने रेनो 15सी में क्वालकॉम की Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट दी है। इसके साथ Adreno 710 GPU, 8 जीबी रैम और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह Android 16 बेस्ड ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
रेनो सीरीज के इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50एमपी का मेन, 8एमपी का अल्ट्रा वाइड और 2एमपी का मैक्रो लेंस दिया गया है। इससे आप 4के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए ओप्पो के मोबाइल फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है।
ओप्पो रेनो 15सी में 7000mAh की बड़ी बैटरी लगी है, जिसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग की मदद से चार्ज किया जा सकता है। इसे IP66+IP68+IP69 की रेटिंग भी दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट भी है।
इस मोबाइल फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस डिवाइस की डायमेंशन 158.18×74.93×8.14mm है। इसका वजन 195 ग्राम है।
OPPO Reno15c फोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन का 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 40,999 रुपये में मिल रहा है। इस हैंडसेट के 8GB+256GB वेरिएंट का प्राइस 37,999 रुपये रखी गई है।
Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेनो 15सी को खरीदने पर 2000 रुपये का कैशबैक और 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह पूरे 3000 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन पर 6 महीने के लिए 6200 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information