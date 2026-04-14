OPPO के 200MP कैमरा फोन पर 6000 का Discount, 6200mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा

Google Gemini में भारत के स्टूडेंट्स के लिए आया ये बड़ा फीचर

Google ने छात्रों के लिए पढ़ाई आसान बनाने के लिए Google Gemini पर NEET UG के फ्री मॉक टेस्ट शुरू किए हैं। अब स्टूडेंट्स घर बैठे बिना पैसे दिए असली परीक्षा जैसे टेस्ट देकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और AI की मदद से गलतियों को समझ सकते हैं।