comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Oppo Reno 15 Pro Mini 6000 Discount On Amazon 200mp Camera 6200mah Battery 50mp Selfie Price In India Specs

OPPO के 200MP कैमरा फोन पर 6000 का Discount, 6200mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा

OPPO Reno 15 Pro Mini 6000 Discount on Amazon 200MP Camera 6200mAh battery 50MP Selfie Price in India specs: ओप्पो के प्रीमियम फोन पर गजब डील।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 14, 2026, 01:25 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
OPPO Reno 15 Pro Mini (5)zoom icon
18

OPPO Reno 15 Pro Mini Display

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.39 इंच का है। वहीं, रेजलूशन 1272 x 2772 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 3600 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (2)zoom icon
28

OPPO Reno 15 Pro Mini Performance

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही यह फोन Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है।

OPPO Reno 15 Pro Mini (7)zoom icon
38

OPPO Reno 15 Pro Mini Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। इसके अलावा, एक 50MP का कैमरा मौजूद है।

OPPO Reno 15 Pro Minizoom icon
48

OPPO Reno 15 Pro Mini Selfie Camera

OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसके जरिए आप सेल्फी व वीडियो कॉल कर सकते हैं।

OPPO Reno 15 Pro Mini (6)zoom icon
58

OPPO Reno 15 Pro Mini RAM

OPPO Reno 15 Pro Mini को कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM व 512GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं।

OPPO Reno 15 Pro Mini (4)zoom icon
68

OPPO Reno 15 Pro Mini Battery

OPPO Reno 15 Pro Mini में कंपनी ने 6200mAh की बैटरी दी है। इस बैटरी के साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग स्पीड भी मिलेगी।

OPPO Reno 15 Pro Mini (3)zoom icon
78

OPPO Reno 15 Pro Mini Price

OPPO Reno 15 Pro Mini फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 64,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, सेल के दौरान आप इसे सिर्फ 59,999 रुपये में खरीद सकेंगे।

OPPO Reno 15 Pro Mini (1)zoom icon
88

OPPO Reno 15 Pro Mini Discount

OPPO Reno 15 Pro Mini के डिस्काउंट ऑफर पर नजर डालें, तो फोन को बैंक कार्ड के जरिए 6000 रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है।