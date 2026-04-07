4600 रुपये गिरी OPPO Reno 15 5G की कीमत, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर सुनहरी डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 07, 2026, 06:31 PM (IST)
OPPO Reno 15 5G को आप सस्ते में खरीदने की सोच रहे हैं, तो ओप्पो के फोन को खरीदने का बढ़िया मौका मिल रहा है। ओप्पो के फोन पर अमेजन धांसू ऑफर लेकर आया है।
OPPO Reno 15 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का सेकेंडरी और 8MP का तीसरा कैमरा दिया गया है।
OPPO Reno 15 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
OPPO Reno 15 5G में कंपनी ने 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। वहीं, रेजलूशन 1,256 x 2,760 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 1200 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।
OPPO Reno 15 5G फोन में कंपनी ने Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन Android 16 पर काम करता है।
OPPO Reno 15 5G में कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन मिलते है, जिसमें Aurora Blue, Glacier White और Twilight Blue कलर ऑप्शन मौजूद है।
OPPO Reno 15 5G में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है।
OPPO Reno 15 5G में कंपनी ने 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।
OPPO Reno 15 5G के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 49,999 रुपये लिस्ट है। इस फोन को आप अभी 45,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
OPPO Reno 15 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी बैंक कार्ड के जरिए आपको 4600 रुपये की छूट मिलेगी।
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