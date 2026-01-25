comscore
OPPO Reno 15 5G पर 4599 रुपये का डिस्काउंट, फ्रंट में मिलेगा 50MP सेल्फी कैमरा और...

OPPO Reno 15 5G 4599 Discount on Flipkart price in India specs 50MP selfie Camera: ओप्पो रेनो फोन पर मिल रहा धमाकेदार डिस्काउंट। सस्ते में करें ऑर्डर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 25, 2026, 01:23 PM (IST)

OPPO Reno 15 5G (2)
18

OPPO Reno 15 5G Display

OPPO Reno 15 5G फोन में 6.59 इंच का LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले का रेजलूशन 1,256 x 2,760 पिक्सल है। साथ ही इस डिस्प्ले में आपको 1200 Nits की ब्राइटनेस मिलेगी।

OPPO Reno 15 5G (1)
28

OPPO Reno 15 5G Performance

OPPO Reno 15 5G फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 16 के साथ आता है।

OPPO Reno 15 5G (5)
38

OPPO Reno 15 5G RAM

कंपनी ने OPPO Reno 15 5G फोन में तीन वेरिएंट्स पेश किए हैं। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

OPPO Reno 15 5G (6)
48

OPPO Reno 15 5G Camera

OPPO Reno 15 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 8MP का ही तीसरा कैमरा शामिल है।

OPPO Reno 15 5G (7)
58

OPPO Reno 15 5G Selfie Camera

OPPO Reno 15 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है।

OPPO Reno 15 5G (8)
68

OPPO Reno 15 5G Battery

OPPO Reno 15 5G फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OPPO Reno 15 5G (4)
78

OPPO Reno 15 5G Price

OPPO Reno 15 5G फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 45,999 रुपये है। इसे फ्लिपकार्ट सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकेंगे।

OPPO Reno 15 5G
88

OPPO Reno 15 5G Discount

OPPO Reno 15 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 4599 रुपये डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे।