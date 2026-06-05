comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Oppo K14x 5g 545 Emi Offer On Amazon Flipkart 6500mah Battery Price In India Specs Discount

मात्र 545 रुपये में घर लाएं Oppo K14x 5G, 6500mAh बैटरी के साथ लंबा चलेगा फोन

Oppo K14x 5G 545 EMI Offer on Amazon Flipkart 6500mAh battery Price in India specs Discount: ओप्पो के फोन पर गजब डील। इतने कम में मिल रहा ओप्पो फोन।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jun 05, 2026, 08:29 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Oppo K14x 5G (3)zoom icon
18

Oppo K14x 5G Display

Oppo K14x 5G में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 1604 x 720 पिक्सल दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले में 1125 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है।

Oppo K14x 5G (4)zoom icon
28

Oppo K14x 5G Performance

Oppo K14x 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 6nm प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही यह फोन Android 16 बेस्ड Color OS पर काम करता है।

Oppo K14x 5G (5)zoom icon
38

Oppo K14x 5G RAM

Oppo K14x 5G को कंपनी ने 4GB RAM + 64GB स्टोरेज, 4GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मौजूद है।

Oppo K14x 5G (6)zoom icon
48

Oppo K14x 5G Camera

Oppo K14x 5G में कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप नें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2MP कैमरा दिया गया है।

Oppo K14x 5G (7)zoom icon
58

Oppo K14x 5G Selfie Camera

Oppo K14x 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Oppo K14x 5G (1)zoom icon
68

Oppo K14x 5G Battery

Oppo K14x 5G में 6500mAh बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Oppo K14x 5G (8)zoom icon
78

Oppo K14x 5G Offer on Amazon

Oppo K14x 5G फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 15,500 रुपये लिस्ट है। हालांकि, यहां आपको 545 रुपये की ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है।

Oppo K14x 5G (2)zoom icon
88

Oppo K14x 5G offer on Flipkart

Flipkart के जरिए Oppo K14x 5G को 16,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस फोन पर 5,667 रुपये की ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है।