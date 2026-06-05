मात्र 545 रुपये में घर लाएं Oppo K14x 5G, 6500mAh बैटरी के साथ लंबा चलेगा फोन

महंगा हो गया Xiaomi Pad 8, अब इतने में मिलेगा टैब

Xiaomi Pad 8 की कीमत चुपके से बढ़ा दी गई है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 11.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 9200mAh की बैटरी दी गई है। यहां जानें इस टैब की नई कीमत।