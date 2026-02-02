comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Oppo K12x 5g Discount 668 Emi Offer On Flipkart Price In India Specs 32mp Front Camera 5100mah Battery

OPPO K12x 5G को 668 रुपये हर महीने देकर लाएं घर, 32MP कैमरा और 5100mAh बैटरी के साथ मिलेगा काफी कुछ

OPPO K12x 5G discount 668 EMI offer on Flipkart Price in India specs 32MP Front Camera 5100mAh battery: ओप्पो फोन पर मिल रही कमाल डील। बार-बार नहीं मिलता ऐसा ऑफर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 02, 2026, 07:43 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
OPPO K12x 5G (2)zoom icon
18

OPPO K12x 5G Display

OPPO K12x 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.67 इंच का है, जो कि HD डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल है। डिस्प्ले में 1000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है।

OPPO K12x 5G (6)zoom icon
28

OPPO K12x 5G Performance

OPPO K12x 5G फोन Mediatek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 360° Damage-Proof Armour Body दी है।

OPPO K12x 5G (7)zoom icon
38

OPPO K12x 5G RAM

OPPO K12x 5G में 6GB RAM और 8GB RAM के दो ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, फोन की स्टोरेज 128GB व 256GB की है।

OPPO K12x 5Gzoom icon
48

OPPO K12x 5G Camera

OPPO K12x 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 32MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।

Trending Now

OPPO K12x 5G (4)zoom icon
58

OPPO K12x 5G Selfie Camera

OPPO K12x 5G फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

OPPO K12x 5G (5)zoom icon
68

OPPO K12x 5G Battery

OPPO K12x 5G में 5100mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OPPO K12x 5G (3)zoom icon
78

OPPO K12x 5G Price

OPPO K12x 5G फोन के 8GB RAM + 2568GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 18,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप शानदार डील के साथ घर ला सकेंगे।

OPPO K12x 5G (7)zoom icon
88

OPPO K12x 5G Discount

OPPO K13x 5G फोन के डिस्काउंट की बात करें, तो इस फोन पर 668 रुपये की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन भी मिल रहा है।