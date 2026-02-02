OPPO K12x 5G को 668 रुपये हर महीने देकर लाएं घर, 32MP कैमरा और 5100mAh बैटरी के साथ मिलेगा काफी कुछ

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 02, 2026, 07:43 PM (IST)
OPPO K12x 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.67 इंच का है, जो कि HD डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल है। डिस्प्ले में 1000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है।
OPPO K12x 5G फोन Mediatek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 360° Damage-Proof Armour Body दी है।
OPPO K12x 5G में 6GB RAM और 8GB RAM के दो ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, फोन की स्टोरेज 128GB व 256GB की है।
OPPO K12x 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 32MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।
OPPO K12x 5G फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
OPPO K12x 5G में 5100mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
OPPO K12x 5G फोन के 8GB RAM + 2568GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 18,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप शानदार डील के साथ घर ला सकेंगे।
OPPO K13x 5G फोन के डिस्काउंट की बात करें, तो इस फोन पर 668 रुपये की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन भी मिल रहा है।
