Oppo Find X9s को खरीदने के लिए मची लूट, यहां मिल रहा 9000 रुपये का तगड़ा Discount

WhatsApp की खास ट्रिक, ऐसे बदलें वॉइस नोट को टेक्स्ट में

WhatsApp में वॉइस नोट भेजने की सुविधा मिलती है, लेकिन कई बार ऐसे मैसेज आते हैं, जिन्हें सबके सामने नहीं सुना जा सकता है। ऐसे में एक फीचर का उपयोग करके वॉइस नोट को टेक्स्ट में बदलकर पढ़ा जा सकता है।