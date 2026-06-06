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Oppo Find X9s को खरीदने के लिए मची लूट, यहां मिल रहा 9000 रुपये का तगड़ा Discount

Oppo Find X9s get 9000 discount amazon india price specification offer: ओप्पो के इस फ्लैगशिप फोन पर भारी-भरकम डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 06, 2026, 01:01 PM (IST)

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Oppo Find X9s Screen

कंपनी ने Oppo Find X9s फोन मं 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2760×1256 पिक्सल, पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स और अल्ट्रा-हाई फ्रीक्यूएंसी 3840Hz है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i ग्लास लगाया है।

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Oppo Find X9s Processor

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Oppo Find X9s में Dimensity 9500s 3nm चिप दी गई है। इसके साथ Immortalis G925 MC12 GPU दिया गया है। इसके अलावा, हैंडसेट में 12GB रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

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Oppo Find X9s Camera

ओप्पो फाइंड एक्स9एस में 50MP का मेन, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस है। इसे Hasselblad द्वारा तैयार किया गया है।

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Oppo Find X9s Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें नाइट मोड, पोट्रेट, एचडी, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा स्पेक्स भी दिए गए हैं।

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Oppo Find X9s Battery

Oppo Find X9s में 7025mAh की बैटरी दी गई है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें डेटा सुरक्षित रखने के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

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Oppo Find X9s Connectivity

Oppo के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 5जी, वाई-फाई, ब्लूटूथ 6.1, जीपीएस, GLONASS, QZSS, NavIC, एनएफसी और टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस फोन की डायमेंशन 156.98×73.93×7.99mm और वजन 202 ग्राम है।

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Oppo Find X9s Price

Oppo Find X9s स्मार्टफोन को दो स्टोरेज मॉडल में लाया गया है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 89,999 रुपये में मिल रहा है।

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Oppo Find X9s Deals

यह अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। इस 5जी स्मार्टफोन पर 9000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 3,164 रुपये की EMI मिल रही है। साथ ही, 44,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।