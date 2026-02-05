Oppo Find X9 5G को 3500 रुपये सस्ता खरीदें, 7,025mAh बैटरी के साथ मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

Realme P4 Power की पहली सेल, जानें कीमत और ऑफर

Realme के लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G की आज भारत में पहली सेल है। यह सेल दोपहर 12 बजे Flipkart पर लाइव होगी। यह भारत का पहला फोन है, जो 10001mAh बैटरी के साथ आता है। इस फोन को हाल ही में लॉन्च किया गया था।