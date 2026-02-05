Oppo Find X9 5G को 3500 रुपये सस्ता खरीदें, 7,025mAh बैटरी के साथ मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

Written By Manisha
Published By: Manisha
Published: Feb 05, 2026, 04:18 PM (IST)
Oppo Find X9 5G फोन में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.59 इंच का है। इसमें आपको 3600 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है।
Oppo Find X9 5G फोन में कंपनी ने MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है। पानी से IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।
Oppo Find X9 5G फोन में कंपनी ने दो वेरिएंट्स पेश किए हैं, जिसमें 12GB RAM + 256GB और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।
Oppo Find X9 5G फोन में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। वहीं, 50MP का अल्ट्रा-वाइ सेंसर और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है।
Oppo Find X9 5G में कंपनी ने 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें आपको सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट मिलेगा।
Oppo Find X9 5G फोन में 7025mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ ही फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें आपको 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट बी मिलेगा।
Oppo Find X9 5G फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये लिस्ट है। इस फोन को आप अभी 74,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
Oppo Find X9 5G के ऑफर की बात करें, तो फोन को 74,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं, बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 3500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है।
