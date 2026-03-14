OPPO F31 5G को सस्ते में घर लाने का सुनहरा मौका, 1500 तक गिरी 7000mAh बैटरी वाले फोन की कीमत

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 14, 2026, 11:52 AM (IST)
OPPO F31 स्मार्टफोन की हाइट 15.82cm, चौड़ाई 7.50cm और थिकनेस 0.80cm है। इसका वजन 185 ग्राम है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
कंपनी ने OPPO F31 5G फोन में 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 8 जीबी रैम मिलती है। इसकी स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इसमें ओटीजी का सपोर्ट भी मिलता है।
ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 6.57 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 2372 × 1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz है। इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए AGC DT-Star D+ लगाया गया है।
OPPO F31 5G में ऑटो-फोकस से लैस 50MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसका फील्ड ऑफ व्यू 76° है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 2MP का मोनोक्रोम लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है।
ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, डुअल व्यू वीडियो, टाइम-लैप्स, स्टिकर और स्क्रीन फिल लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं।
ओप्पो एफ31 5जी में स्मूथ वर्किंग के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया है। इसके साथ Mali-G57 MC2 जीपीयू दिया गया है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है।
OPPO F31 फोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 26,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 28,999 रुपये में मिल रहा है।
SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने पर 1500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिवाइस पर 1150 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 27,750 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।
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