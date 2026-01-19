comscore
OnePlus 15 को 4000 रुपये सस्ता खरीदें, साथ में OnePlus Nord Buds 3 मिलेंगे FREE

OnePlus 15 4000 discount offer on Amazon get free OnePlus Nord Buds 3 price in India specs 7300mAh battery 100W Fast charging: अमेजन सेल के दौरान वनप्लस के फोन कीमत हुई धड़ाम। साथ में फ्री पाएं बड्स।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 19, 2026, 01:35 PM (IST)

Oneplus 15 (5)
18

OnePlus 15 Display

OnePlus 15 फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, जिसका साइज 6.78 इंच का है। इसका रेजलूशन 1.5K पिक्सल है। साथ ही इस फोन में आपको 1800 Nits ब्राइटनेस भी मिलती है।

Oneplus 15 (4)
28

OnePlus 15 Performance

OnePlus 15 फोन में कंपनी ने परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया है। इसके अलावा, फोन Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 के साथ आता है।

Oneplus 15 (9)
38

OnePlus 15 RAM

OnePlus 15 फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें 12GB RAM + 256GB और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज शामिल हैं।

Oneplus 15 (10)
48

Oneplus 15 10

Oneplus 15 (3)
58

OnePlus 15 Camera

OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। वहीं, तीसरा कैमरा 50MP का अल्ट्रा-वाइड है।

Oneplus 15 (8)
68

OnePlus 15 Selfie Camera

OnePlus 15 में कंपनी ने 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए यह आपके लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाली है।

Oneplus 15 (7)
78

OnePlus 15 Battery

OnePlus 15 में 7300mAh की धाकड़ बैटरी मिलती है। इसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

Oneplus 15 (6)
88

OnePlus 15 Price

OnePlus 15 फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 76,999 रुपये लिस्ट है, जिसे Amazon Great Indian Festival Sale 2026 के दौरान सस्ते में खरीदा जा सकता है।