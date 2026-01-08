comscore
OnePlus 13 पर 4000 रुपये का डिस्काउंट, 6000mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर जैसे मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

OnePlus 13 4000 Discount offer on Amazon Price in India specs 6000mAh battery Snapdragon 8 Elite chip: वनप्लस 13 फोन पर मिल रही सुपरहीट डील। अमेजन से खरीदने पर होगा फायदा।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 08, 2026, 06:33 PM (IST)

OnePlus 13 (23)zoom icon
18

OnePlus 13 Display

OnePlus 13 में 4500 Nits ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.82 इंच का है। साथ ही इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP69 व IP68 रेटिंग मिलती है।

OnePlus 13 (18)zoom icon
28

OnePlus 13 Performance

OnePlus 13 फोन में दमदार Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड OxygenOS के साथ आता है।

OnePlus 13 (19)zoom icon
38

OnePlus 13 Models

OnePlus 13 में कंपनी ने 2 वेरिएंट्स पेश किए हैं। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं।

OnePlus 13 (22)zoom icon
48

OnePlus 13 Camera

OnePlus 13 में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी और 50MP का तीसरा कैमरा मिलता है।

OnePlus 13 (17)zoom icon
58

OnePlus 13 Selfie Camera

OnePlus 13 में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

OnePlus 13 (21)zoom icon
68

OnePlus 13 Battery

OnePlus 13 फोन में 6000mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

OnePlus 13 (20)zoom icon
78

OnePlus 13 Price

OnePlus 13 फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 72,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकते हैं।

OnePlus 13 (16)zoom icon
88

OnePlus 13 Discount

OnePlus 13 फोन को अमेजन से आप 63,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 4000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।