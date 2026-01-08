OnePlus 13 पर 4000 रुपये का डिस्काउंट, 6000mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर जैसे मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

CES 2026 में Samsung ने पेश की क्रिज-फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले

CES 2026 में Samsung ने पेश की क्रिज-फ्री फोल्डेबल स्क्रीन, इस नई क्रिज-फ्री स्क्रीन में फोल्ड की लाइन बिल्कुल नहीं दिखेगी और इन-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी है। अब सवाल ये है क्या Apple अपने पहले iPhone Fold में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा?