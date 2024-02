होम

Nothing Phone (2) फोन की खरीद पर होगी 20,000 रुपये की बचत, ऑफर देखकर हो जाएंगे खुश

Nothing Phone 2 20000 discount offer on Flipkart check top deal here: Nothing Phone (2a) लॉन्च से पहले Nothing Phone (2) पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंट लुक वाले इस फोन को Flipkart के जरिए खरीद कर आपको पूरे 20,000 रुपये की छूट मिलेगी। यहां देखें फोन और ऑफर की डिटेल्स।

Manisha Published:Feb 19, 2024, 16:07 PM | Updated: Feb 19, 2024, 16:07 PM