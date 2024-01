होम

iQOO Neo 7 5G की कीमत में हुई 4000 रुपये की कटौती, अब इतने में मिल रहा फोन

iQOO Neo 7 Price cut in India come with 5000mah battery 64MP Camera 12GB RAM check specs features: iQOO Neo 7 5G की कीमत को कम कर दिया गया है। अब यह सस्ते में भारतीय बाजार में मिस रहा है।

Mona Dixit Published:Jan 06, 2024, 13:36 PM | Updated: Jan 06, 2024, 13:36 PM