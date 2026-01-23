केवल 949 रुपये महीने के खर्च पर मिल रहा iQOO का धाकड़ फोन, अभी खरीदने का सही समय

1 8

IQOO Neo 10R 5G Screen

iQOO Neo 10R स्मार्टफोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, रेजलूशन 1.5के और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इस पर सुरक्षा के लिए Schott Xensation Up ग्लास लगा है।