केवल 949 रुपये महीने के खर्च पर मिल रहा iQOO का धाकड़ फोन, अभी खरीदने का सही समय

iQOO Neo 10R 5G on 949 emi Amazon Discount Offer Price in India Specification Features: आइकू निओ 10आर पर शानदार डील ऑफर की जा रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 23, 2026, 12:14 PM (IST)

iQOO Neo 10R 5G (14)zoom icon
18

IQOO Neo 10R 5G Screen

iQOO Neo 10R स्मार्टफोन में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, रेजलूशन 1.5के और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इस पर सुरक्षा के लिए Schott Xensation Up ग्लास लगा है।

iQOO Neo 10R 5G (12)zoom icon
28

IQOO Neo 10R 5G Chip

कंपनी iQOO Neo 10R फोन को क्वालकॉम के Snapdragon 8s Gen 3 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ लाई है। इस चिप के साथ हैंडसेट में Adreno 735 GPU दिया गया है। इसकी रैम 12 जीबी है। इसमें 256GB तक स्टोरेज मिलती है।

iQOO Neo 10R 5G (10)zoom icon
38

IQOO Neo 10R 5G Camera

फोटो क्लिक करने के लिए iQOO Neo 10R 5G में 50MP का Sony IMX882 सेंसर मिलता है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है।

iQOO Neo 10R 5G (9)zoom icon
48

IQOO Neo 10R 5G Front Camera

सेल्फी के लिए iQOO Neo 10R में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें नाइट, पोट्रेट, लाइव, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

iQOO Neo 10R 5G (13)zoom icon
58

IQOO Neo 10R 5G Battery

iQOO Neo 10R में 6400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इस हैंडसेट को IP65 की रेटिंग दी गई है। इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं।

iQOO Neo 10R 5G (11)zoom icon
68

IQOO Neo 10R 5G Connectivity

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए iQOO Neo 10R में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके साथ हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

iQOO Neo 10R 5G (15)zoom icon
78

IQOO Neo 10R 5G Price

आइकू निओ 10आर स्मार्टफोन ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लिस्ट है। इस फोन की कीमत 26,998 रुपये है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।

iQOO Neo 10R 5G (8)zoom icon
88

IQOO Neo 10R 5G Deals

iQOO Neo 10R पर 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस मोबाइल फोन पर 949 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 25,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।