Annapurna Bhandar Yojana: हर महीने सरकार देगी 3000 रुपये, सिर्फ इन्हें मिलेगा फायदा, ऐसे करें Online अप्लाई

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jun 05, 2026, 04:34 PM (IST)
Annapurna Bhandar Yojana के तहत गरीब महिलाओं को सरकार 3000 रुपये हर महीना दे रही है। ध्यान रहे यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है।
यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें उनकी उम्र 25 से लेकर 60 साल तक के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, वो सरकारी वर्कर नहीं होनी चाहिए।
अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रही हैं, तो आपकी सैलेरी टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। इन सब शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं इस योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं।
Annapurna Bhandar Yojana के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर Annapurna Bhandar Yojana (https://socialregistry.wb.gov.in/) की आधिकारिक साइट पर जाएं।
अब होम पेज पर जाकर Access Citizen Portal पर क्लिक कर दें।
इसके बाद अपने जिले का चयन करें और मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें।
यहां रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया जा सकेगा। फॉर्म में मौजूद सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
अब भरे फॉर्म को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड कर दें। इसके साथ आपको जरूरी दस्तावेज भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इस तरह आप योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
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