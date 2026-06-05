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Annapurna Bhandar Yojana: हर महीने सरकार देगी 3000 रुपये, सिर्फ इन्हें मिलेगा फायदा, ऐसे करें Online अप्लाई

How to apply Annapurna Bhandar Yojana online women will get Rs 3000 every Month: इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jun 05, 2026, 04:34 PM (IST)

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Annapurna Bhandar Yojana

Annapurna Bhandar Yojana के तहत गरीब महिलाओं को सरकार 3000 रुपये हर महीना दे रही है। ध्यान रहे यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है।

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इन महिलाओं के लिए है योजना

यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें उनकी उम्र 25 से लेकर 60 साल तक के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, वो सरकारी वर्कर नहीं होनी चाहिए।

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Online करें अप्लाई

अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रही हैं, तो आपकी सैलेरी टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। इन सब शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं इस योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं।

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पहला स्टेप

Annapurna Bhandar Yojana के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर Annapurna Bhandar Yojana (https://socialregistry.wb.gov.in/) की आधिकारिक साइट पर जाएं।

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दूसरा स्टेप

अब होम पेज पर जाकर Access Citizen Portal पर क्लिक कर दें।

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तीसरा स्टेप

इसके बाद अपने जिले का चयन करें और मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें।

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चौथा स्टेप

यहां रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया जा सकेगा। फॉर्म में मौजूद सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।

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पांचवा स्टेप

अब भरे फॉर्म को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड कर दें। इसके साथ आपको जरूरी दस्तावेज भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इस तरह आप योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे।