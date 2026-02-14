comscore
Google Pixel 10 5G पर 10,000 का तगड़ा डिस्काउंट, न चूकें Flipkart का फाडू डील

Google Pixel 10 5G get 10000 discount offer on flipkart price in India Specification Other detail: गूगल पिक्सल 10 पर भारी-भरकम छूट दी जा रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 14, 2026, 12:15 PM (IST)

Google Pixel 10 5G (7)
18

Google Pixel 10 Display

Google Pixel 10 में 6.3 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 ग्लास लगाया गया है।

Google Pixel 10 5G (6)
28

Google Pixel 10 Chipset

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Google Pixel 10 में Tensor G5 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ Titan M2 चिप दी गई है। इससे डिवाइस में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 256 जीबी तक स्टोरेज दी गई है।

Google Pixel 10 5G (3)
38

Google Pixel 10 Camera

फोटो और वीडियो के लिए Google Pixel 10 फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का मेन लेंस, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 10.8MP का सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Google Pixel 10 5G (5)
48

Google Pixel 10 Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Google Pixel 10 में 10.5MP का कैमरा मिलता है। यह Samsung 3J1 सेंसर है। इसमें फेस अनलॉक के साथ-साथ AI एडिटिंग टूल, फिल्टर और कैमरा मोड मिलते हैं।

Google Pixel 10 5G (1)
58

Google Pixel 10 Battery

Google Pixel 10 में 4970mAh की बैटरी दी गई है। इसको 29W वायर और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलती है। इस फोन में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसको IP68 की रेटिंग मिली है।

Google Pixel 10 5G (2)
68

Google Pixel 10 Other Specs

Google Pixel 10 स्मार्टफोन 5G, 4G VoLTE, वाईफाई, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के साथ आता है। इस डिवाइस की डायमेंशन 152.8x72xx 8.6mm और वजन 204 ग्राम है।

Google Pixel 10 5G (4)
78

Google Pixel 10 Price in India

Google Pixel 10 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस डिवाइस की असली कीमत 79,999 रुपये है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से फोन को 5000 की छूट के साथ 74,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Google Pixel 10 5G
88

Google Pixel 10 Offers

ऑफर की बात करें, तो पिक्सल 10 पर प्राइस डिस्काउंट के साथ HDFC की ओर से 5000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह पूरे 10,000 का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हैंडसेट पर 3655 रुपये की EMI भी दी जा रही है।