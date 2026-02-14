Google Pixel 10 5G पर 10,000 का तगड़ा डिस्काउंट, न चूकें Flipkart का फाडू डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 14, 2026, 12:15 PM (IST)
Google Pixel 10 में 6.3 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 ग्लास लगाया गया है।
बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Google Pixel 10 में Tensor G5 प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ Titan M2 चिप दी गई है। इससे डिवाइस में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर मिलती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 256 जीबी तक स्टोरेज दी गई है।
फोटो और वीडियो के लिए Google Pixel 10 फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का मेन लेंस, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 10.8MP का सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Google Pixel 10 में 10.5MP का कैमरा मिलता है। यह Samsung 3J1 सेंसर है। इसमें फेस अनलॉक के साथ-साथ AI एडिटिंग टूल, फिल्टर और कैमरा मोड मिलते हैं।
Google Pixel 10 में 4970mAh की बैटरी दी गई है। इसको 29W वायर और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलती है। इस फोन में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इसको IP68 की रेटिंग मिली है।
Google Pixel 10 स्मार्टफोन 5G, 4G VoLTE, वाईफाई, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के साथ आता है। इस डिवाइस की डायमेंशन 152.8x72xx 8.6mm और वजन 204 ग्राम है।
Google Pixel 10 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस डिवाइस की असली कीमत 79,999 रुपये है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से फोन को 5000 की छूट के साथ 74,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
ऑफर की बात करें, तो पिक्सल 10 पर प्राइस डिस्काउंट के साथ HDFC की ओर से 5000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह पूरे 10,000 का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हैंडसेट पर 3655 रुपये की EMI भी दी जा रही है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information