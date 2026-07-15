50 हजार से कम में मिल रहे हैं 55 और 65 इंच के ये 8 धांसू 4K Smart TVs, घर बन जाएगा थिएटर

4 8

Samsung Vision AI 55-inch Mini LED Smart TV (2026 Edition)

सैमसंग का ये टीवी 46,999 रुपये का है। डिस्प्ले की बात करें तो 55-इंच की मिलेगी। जो HDR, Pure Spectrum Color, Color Booster और 4K Upscaling जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है। यह Tizen OS पर चलती है और Vision AI Companion जैसे AI फीचर्स भी मिलते हैं। वहीं बेहतर ऑडियो के लिए 30W के स्पीकर्स मिलेंगे। साथ ही 150 से ज्यादा फ्री चैनल्स और सभी प्रमुख OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलेंगे।