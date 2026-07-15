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50 हजार से कम में मिल रहे हैं 55 और 65 इंच के ये 8 धांसू 4K Smart TVs, घर बन जाएगा थिएटर

Best Smart TVs Under Rs 50000 Top 55-inch & 65-inch 4K Smart TVs to Buy in 2026 50 हजार से कम में कौन-सा Smart TV है सबसे दमदार...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Jul 15, 2026, 06:46 PM (IST)

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Hisense 65-inch Smart Google TVzoom icon
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Hisense 65-inch Smart Google TV

इस टीवी में आपको 65-इंच की बड़ी स्क्रीन मिलेगी, जो 60Hz रिफ्रेश रेट से लैस होगी। जिसकी वजह से स्पोर्ट्स और मूवी देखने का मजा दुगना हो जाता है। बता दें इसमें Google TV का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे Netflix, YouTube, Prime Video जैसे ऐप्स आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। कीमत की बात करें तो ये 49,999 रुपये में आती है।

Toshiba 65 inch Smart Google TVzoom icon
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Toshiba 65-inch

Toshiba की इस टीवी की कीमत 49,999 रुपये है। वहीं 65-इंच Smart Google TV 4K QLED डिस्प्ले के साथ लैसे है। जिसमें Full Array Local Dimming टेक्नोलॉजी दी गई है। इससे ब्लैक कलर ज्यादा गहरा और तस्वीर ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। इसमें 49W का स्पीकर सिस्टम और Power Bass Woofer दिया गया है। इस टीवी में भी सभी OTT ऐप्स और Google Assistant का सपोर्ट मिलेगा।

Xiaomi FX Series 55 inchzoom icon
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Xiaomi FX Series 55-inch Mini LED Smart Fire TV (2026 Edition)

Xiaomi की इस टीवी में आपको 55-इंच का 4K Mini LED डिस्प्ले, QLED टेक्नोलॉजी, HDR10+ और Quantum Dot Filter मिलेगा, जिससे रंग ज्यादा ब्राइट और नैचुरल दिखाई देंगे। यह Fire TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और Alexa का सपोर्ट भी मिलता है। टीवी में 32GB स्टोरेज, Dolby Audio, DLG 120Hz गेमिंग सपोर्ट और Filmmaker Mode भी दिया गया है। इसकी कीमत 44,999 रुपये है।

Samsung Vision AI 55 inchzoom icon
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Samsung Vision AI 55-inch Mini LED Smart TV (2026 Edition)

सैमसंग का ये टीवी 46,999 रुपये का है। डिस्प्ले की बात करें तो 55-इंच की मिलेगी। जो HDR, Pure Spectrum Color, Color Booster और 4K Upscaling जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है। यह Tizen OS पर चलती है और Vision AI Companion जैसे AI फीचर्स भी मिलते हैं। वहीं बेहतर ऑडियो के लिए 30W के स्पीकर्स मिलेंगे। साथ ही 150 से ज्यादा फ्री चैनल्स और सभी प्रमुख OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलेंगे।

Haier H6E 55 inch Smart Google TVzoom icon
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Haier H6E 55 inch Smart Google TV

ये टीवी बड़े 55-इंच 4K QLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो HDR10 से लैस है। बता दें इसमें Google Assistant के वॉइस कमांड फीचर का भी सपोर्ट मिलेगा। गेमिंग के लिए इसमें HDMI 2.1 और Auto Low Latency Mode (ALLM) दिया गया है। इसकी कीमत 46,999 रुपये है।

Blaupunkt SonicQ 164 cm 65 inchzoom icon
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Blaupunkt SonicQ 164 cm 65 inch

इस 4K QLED डिस्प्ले वाली टीवी के साथ आपको Dolby Vision, HDR10+, MEMC और 550 निट्स ब्राइटनेस जैसे फीचर्स मिलेंगे, जिससे हर तरह का कंटेंट शानदार दिखाई देगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 80W का चार-स्पीकर साउंड सिस्टम है, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ दमदार ऑडियो देता है। इसके अलावा 120Hz रिफ्रेश रेट, ALLM, VRR और Google Assistant भी मिलेंगे। इसकी कीमत 45,999 रुपये है।

Thomson NeoX 65 inchzoom icon
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Thomson NeoX 65 inch

Thomson की ये टीवी 44,999 रुपये की है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 65-इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ Dolby Vision, HDR10+, MEMC और 550 निट्स ब्राइटनेस का भी स्पोर्ट मिलेगा। वहीं इसमें 70W के चार स्पीकर दिए गए हैं, जो Blaupunkt ने ट्यून किए है। इस आलावा 32GB स्टोरेज, Google TV, 120Hz रिफ्रेश रेट, ALLM, VRR और Eye Care Technology जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

Xiaomi X Pro CineMagiQLEDzoom icon
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Xiaomi X Pro CineMagiQLED

इस टीवी 55-इंच 4K QLED डिस्प्ले के साथ Dolby Vision और HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा। यह Google TV पर चलती है और इसमें 32GB स्टोरेज दी गई है। वहीं Dolby Audio और Xiaomi Sound टेक्नोलॉजी के साथ 34W के स्पीकर्स मिलेंगे। कीमत 42,999 रुपये है।