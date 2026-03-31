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7200mAh बैटरी वाला Vivo फोन हुआ 2100 रुपये सस्ता, सीमित समय के लिए Offer

7200mAh battery Vivo T5x 5G price down upto 2100 discount flipkart price specs: वीवो टी5एक्स 5जी पर फाडू ऑफर दिए जा रहे हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 31, 2026, 04:18 PM (IST)

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Vivo T5x 5G Display

Vivo T5x स्मार्टफोन में 6.76 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2408×1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलताी है।

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Vivo T5x 5G Chipset

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वीवो टी5एक्स फोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

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Vivo T5x 5G Camera

Vivo T5x में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony IMX852 लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Vivo T5x 5G Front Camera

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Vivo T5x स्मार्टफोन में 32MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.45 है। बैक कैमरा की तरह फ्रंट में भी 4के वीडियो शूट करने की सुविधा मिलती है।

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Vivo T5x 5G Battery

वीवो का यह मोबाइल फोन 7200mAh की जंबो बैटरी के साथ आता है। इस डिवाइस को 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसे IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। यानी कि यह डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट है।

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Vivo T5x 5G Other Details

कंपनी ने Vivo T5x स्मार्टफोन में 5जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इस फोन को MIL-STD-810H रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है।

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Vivo T5x 5G Price in India

वीवो टी5एक्स लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जो इस समय Flipkart पर लिस्ट है। इस डिवाइस की कीमत 18,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसके 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये रखी गई है। इसके टॉप मॉडल 8GB+256GB स्टोरेज की 22,999 रुपये है।

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Vivo T5x 5G Deals

वीवो टी5एक्स पर Axis बैंक की ओर से 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और 1100 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह कुल 2100 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इस छूट के अलावा हैडंसेट पर 3667 रुपये की EMI भी मिल रही है।