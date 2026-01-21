comscore
  • 7000mah Battery Oppo K13 5g Discount On Amazon 763 Emi Offer Price In India Specs

7000mAh बैटरी वाले OPPO K13 5G को सस्ते में खरीदने का मौका, मात्र 763 रुपये देकर लाएं घर

7000mAh battery OPPO K13 5G discount on Amazon 763 EMI offer Price in India specs: ओप्पो के फोन को सस्ते में घर लाने का मौका। यहां देखें ऑफर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 21, 2026, 04:50 PM (IST)

OPPO K13 5G (8)zoom icon
18

OPPO K13 5G Display

OPPO K13 5G फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। वहीं, डिस्प्ले का रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है।

OPPO K13 5G (1)zoom icon
28

OPPO K13 5G Performance

OPPO K13 5G फोन Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है।

OPPO K13 5Gzoom icon
38

OPPO K13 5G RAM

OPPO K13 5G फोन में 8GB RAM मिलती है। इस फोन में 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज मिलती है।

OPPO K13 5G (6)zoom icon
48

OPPO K13 5G Camera

OPPO K13 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसमें 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।

OPPO K13 5G (7)zoom icon
58

OPPO K13 5G Selfie Camera

OPPO K13 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

OPPO K13 5G (5)zoom icon
68

OPPO K13 5G Battery

OPPO K13 5G फोन में कंपनी ने 7000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है।

OPPO K13 5G (4)zoom icon
78

OPPO K13 5G Price

OPPO K13 5G फोन के 8GB RAM व 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 24,999 रुपये लिस्ट है। इस फोन को फ्लिपकार्ट सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकते हैं।

OPPO K13 5G (3)zoom icon
88

OPPO K13 5G Discount

OPPO K13 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो इस फोन को आप फ्लिपकार्ट से 21,689 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन को बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है। साथ ही फोन पर 763 रुपये की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन भी मिल रहा है।