7000mAh बैटरी के साथ Realme P4 Lite 5G फोन भारत में हुआ लॉन्च, मात्र 11,999 रुपये में लाएं घर

7000mAh battery featured Realme P4 Lite 5G discount offer Price in India specs: रियलमी का नया बजट फोन हुआ लॉन्च। तस्वीरों में देखें पहली झलक।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 19, 2026, 08:12 PM (IST)

Realme P4 Lite 5G Display

Realme P4 Lite 5G में 6.8 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं, डिस्प्ले का रेजलूशन 720 x 1,570 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 900 Nits पीक ब्राइटनेस मौजूद है।

Realme P4 Lite 5G Performance

Realme P4 Lite 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 16-बेस्ड Realme UI 7.0 पर काम करता है।

Realme P4 Lite 5G RAM

Realme P4 Lite 5G फोन में कंपनी ने तीन वेरिएंट्स पेश किए हैं, जिसमें 4GB RAM + 64GB स्टोरेज, 4GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

Realme P4 Lite 5G Camera

Realme P4 Lite 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इसमें 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

Realme P4 Lite 5G Selfie Camera

Realme P4 Lite 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Realme P4 Lite 5G Battery

Realme P4 Lite 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ आता है। इसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

Realme P4 Lite 5G Price

Realme P4 Lite 5G फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। वहीं, बाकी वेरिएंट्स की कीमत 13,999 रुपये व 15,999 रुपये है।

Realme P4 Lite 5G Offer

Realme P4 Lite 5G फोन इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फोन में Mosaic Blue और Mosaic Green कलर ऑप्शन मिलते हैं।