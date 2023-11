होम

60MP सेल्फी और 108MP बैक कैमरा वाले Infinix Zero 20 पर मिल रहा 7,000 रुपये का Discount, यहां से खरीदने पर मिलेगा फायदा

60MP selfie and 108MP back camera featured Infinix Zero 20 7000 discount offer on Flipkart: 60MP सेल्फी कैमरा वाले फोन को अभी आप Flipkart से तगड़े डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। फोन पर ई-कॉमर्स जाइंट 7000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। गैलेरी में देखें डिस्कउंट ऑफर।

Manisha Published:Nov 30, 2023, 17:54 PM | Updated: Nov 30, 2023, 17:54 PM