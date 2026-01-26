6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले OPPO फोन को हर महीने 844 देकर लाएं घर, Flipkart की सुपर डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 26, 2026, 04:39 PM (IST)
OPPO F29 Pro में 1200 Nits ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.7 इंच का है। यह FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है और रेजलूशन 2412×1080 पिक्सल है।
OPPO F29 Pro में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड ColorOS 15 पर काम करता है।
OPPO F29 Pro फोन को कंपनी ने 3 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।
OPPO F29 Pro में कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। इसके अलावा, सेटअप में 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है।
OPPO F29 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।
OPPO F29 Pro फोन में कंपनी ने 6000mAh की बैटरी दी है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।
OPPO F29 Pro फोन में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Flipkart पर 34,999 रुपये लिस्ट है, जिसे सेल के दौरान सस्ते में खरीदा जा सकता है।
OPPO F29 Pro के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को Flipkart से 23,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, फोन पर 844 रुपये की ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है।
