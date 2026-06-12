50MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 5G पर मिल रहा 5599 रुपये का डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगा फायदा

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 12, 2026, 12:05 PM (IST)
Oppo Reno 15 स्मार्टफोन 6.59 इंच के फ्लैट OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसकी स्क्रीन का रेजलूशन 2760×1256 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Crystal Shield Glass लगाया गया है।
फास्ट वर्किंग के लिए इस मोबाइल फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU दिया गया है। इसके साथ फोन में 12GB तक रैम और 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
फोटोग्राफी के लिए Oppo Reno 15 फोन में 50MP का सोनी लेंस दिया गया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके अलावा, डिवाइस में 50MP का टेलीफोटो और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है।
वीडियो कॉलिंग के लिए Oppo Reno 15 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के 60 एफपीएस वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
कंपनी ने Oppo Reno 15 में 6500mAh की जंबो बैटरी दी है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इस फोन में सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ओप्पो के इस मोबाइल फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।
Oppo Reno 15 की बिक्री Amazon India से की जा रही है। इस स्मार्टफोन का 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 47,999 रुपये में मिल रहा है। इसका टॉप मॉडल यानी 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 55,999 रुपये में उपलब्ध है।
इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर 5599 रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1,969 रुपये की EMI मिल रही है। साथ ही, 44,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information