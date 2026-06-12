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50MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 5G पर मिल रहा 5599 रुपये का डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगा फायदा

50MP camera Oppo Reno 15 5G get 5599 discount on amazon india offer price in india specification: ओप्पो रेनो 15 पर को फाडू डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 12, 2026, 12:05 PM (IST)

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Oppo Reno 15 5G Display

Oppo Reno 15 स्मार्टफोन 6.59 इंच के फ्लैट OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसकी स्क्रीन का रेजलूशन 2760×1256 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Crystal Shield Glass लगाया गया है।

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Oppo Reno 15 5G Processor

फास्ट वर्किंग के लिए इस मोबाइल फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU दिया गया है। इसके साथ फोन में 12GB तक रैम और 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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Oppo Reno 15 5G Camera

फोटोग्राफी के लिए Oppo Reno 15 फोन में 50MP का सोनी लेंस दिया गया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके अलावा, डिवाइस में 50MP का टेलीफोटो और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है।

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Oppo Reno 15 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए Oppo Reno 15 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के 60 एफपीएस वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Oppo Reno 15 5G Battery

कंपनी ने Oppo Reno 15 में 6500mAh की जंबो बैटरी दी है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इस फोन में सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

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Oppo Reno 15 5G Connectivity

सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ओप्पो के इस मोबाइल फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

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Oppo Reno 15 5G Price

Oppo Reno 15 की बिक्री Amazon India से की जा रही है। इस स्मार्टफोन का 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 47,999 रुपये में मिल रहा है। इसका टॉप मॉडल यानी 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 55,999 रुपये में उपलब्ध है।

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Oppo Reno 15 5G Offers

इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर 5599 रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1,969 रुपये की EMI मिल रही है। साथ ही, 44,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।