50MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 5G पर मिल रहा 5599 रुपये का डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगा फायदा

आखिर ChatGPT बार-बार 73 नंबर ही क्यों चुनता है?

अगर आपने कभी ChatGPT से 1 से 100 के बीच कोई रैंडम नंबर चुनने को कहा है, तो हो सकता है उसने 73 बताया हो। कई लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं, आखिर AI बार-बार यही नंबर क्यों चुनता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प वजह...