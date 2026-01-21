50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी वाले Vivo V50 5G कम दाम में होगा आपका, अभी लपकें धाकड़ Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 21, 2026, 03:49 PM (IST)
Vivo V50 स्मार्टफोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल और 120Hz रिफ्रेश रेट है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 387 PPI है।
वीवो ने स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz है। इसमें Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।
Vivo V50 फोन के बैक-पैनल में दो कैमरे मिलते हैं। इनमें पहला ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करने वाला 50MP का लेंस और दूसरा 50MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर है। इससे एचडी वीडियो शूट की जा सकती है।
Vivo V50 के फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसको ऑटो-फोकस का सपोर्ट मिला है। इसमें फोटो, पोट्रेट, नाइट, वीडियो, मूवी, पैनो, अल्ट्रा-एचडी, स्लो-मोशन और सुपरमून जैसे फीचर्स मिलते हैं।
Vivo V50 मोबाइल फोन 6000mAh बैटरी से लैस है। इसको 90 वॉट फ्लैश चार्ज मिला है। इस डिवाइस की डायमेंशन 16.329cm ×7.672cm ×0.739cm है। इसका वजन 188 ग्राम है।
सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए Vivo V50 में 5G, 4G, सिम कार्ड स्लॉट, माइक्रो एसडी कार्ड, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इसके साथ हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।
Vivo V50 फोन विजय सेल्स पर लिस्ट है। इस डिवाइस के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 29,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 33,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 37,999 रुपये है।
SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से Vivo V50 5G को खरीदने पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिवाइस पर 1,789 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
