4500 Nits डिस्प्ले, 200MP कैमरा और 16GB RAM वाले Vivo X300 5G पर 8000 का Discount, Amazon पर मिल रहा Offer

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 25, 2026, 01:37 PM (IST)
Vivo X300 5G कंपनी का प्रीमियम फोन है। इस फोन को सेल के दौरान आप हजारों रुपये के डिस्काउंट से खरीद सकते हैं। यह ऑफर आपको Amazon पर मिलेगा।
Vivo X300 5G के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में कंपनी ने 4500 Nits ब्राइटनेस दी है। इस डिस्प्ले का साइज 6.31 इंच का है। इसका रेजलूशन 1216×2640 पिक्सल है।
Vivo X300 5G फोन में MediaTek Dimensity 9500 चिप दी गई है। साथ ही फोन OriginOS 6 के साथ आता है। इसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेंगे। साथ ही इसमें कई शानदार AI फीचर्स का एक्सेस मौजूद है। इसके अलावा, फोन 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी आता है।
Vivo X300 5G फोन को कंपनी ने 3 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB शामिल है। पानी से बचने के लिए इसमें IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।
Vivo X300 5G में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा सेटअप का हिस्सा है। वहीं, तीसरा कैमरा 50MP का है।
Vivo X300 5G में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके साथ सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
Vivo X300 5G में कंपनी ने 6040mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।
Vivo X300 5G में आपको Elite Black, Mist Blue और Summit Red कलर ऑप्शन मिलते हैं।
Vivo X300 5G फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 93,999 रुपये लिस्ट है, जो कि अभी आपको 85,999 रुपये में खरीद के लिए उपलब्ध मिल रहा है।
Vivo X300 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इस फोन को आप बैंक कार्ड के जरिए 8000 रुपये ऑफ के साथ खरीद सकते हैं।
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