4500 Nits डिस्प्ले, 200MP कैमरा और 16GB RAM वाले Vivo X300 5G पर 8000 का Discount, Amazon पर मिल रहा Offer

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Vivo X300 5G Performance

Vivo X300 5G फोन में MediaTek Dimensity 9500 चिप दी गई है। साथ ही फोन OriginOS 6 के साथ आता है। इसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेंगे। साथ ही इसमें कई शानदार AI फीचर्स का एक्सेस मौजूद है। इसके अलावा, फोन 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी आता है।