6800 रुपये तक गिरी 200MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 Pro की कीमत, यहां मिल रही तगड़ी Deal

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Oppo Reno 15 Pro 5G Camera

फोटो और वीडियो के लिए ओप्पो रेनो 15 प्रो में OIS से लैस 200MP का मेन लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके अलावा, कैमरा सेटअप में 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्कोप लेंस मिलता है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।