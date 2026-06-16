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6800 रुपये तक गिरी 200MP कैमरा वाले Oppo Reno 15 Pro की कीमत, यहां मिल रही तगड़ी Deal

200MP camera featured Oppo Reno 15 Pro price down 6800 by discount on amazon Vijay sales offer price specification: ओप्पो रेनो 15 प्रो पर फाडू डील दी जा रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 16, 2026, 11:36 AM (IST)

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Oppo Reno 15 Pro 5G Battery

Oppo Reno 15 Pro फोन में 6500mAh की बैटरी मौजूद है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट एयरवूक वायरलेस चार्जिंग मिली है। इससे डिवाइस तेजी से चार्ज हो जाएगा। इसकी डायमेंशन 161.26×76.46×7.65mm और वजन 205 ग्राम है।

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Oppo Reno 15 Pro 5G Camera

फोटो और वीडियो के लिए ओप्पो रेनो 15 प्रो में OIS से लैस 200MP का मेन लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके अलावा, कैमरा सेटअप में 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्कोप लेंस मिलता है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Oppo Reno 15 Pro 5G Processor

Oppo Reno 15 Pro में फास्ट वर्किंग के लिए MediaTek Dimensity 8450 4nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है। इस चिप के साथ Mali-G720 MC7 GPU मिलती है। साथ में, 12GB रैम और 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है।

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Oppo Reno 15 Pro 5G Display

ओप्पो रेनो 15 प्रो में 6.78 इंच का फ्लैट OLED LTPO डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772 x 1272 पिक्सल, टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज और 3600 निट्स लोकल पीक ब्राइटनेस है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए OPPO Crystal Shield Glass लगाया है।

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Oppo Reno 15 Pro 5G Connectivity

Oppo Reno 15 Pro में 5जी, 4जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स दिए गए हैं। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

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Oppo Reno 15 Pro 5G Price

ओप्पो का यह प्रीमियम फोन दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज ऑप्शन 67,999 रुपये में मिल रहा है। टॉप मॉडल की बात करें, तो 12GB+512GB स्टोरेज ऑप्शन 72,999 रुपये में अवेलेबल है।

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Oppo Reno 15 Pro 5G on Amazon

अमेजन पर ओप्पो का यह स्मार्टफोन 6799 रुपये के बंपर बैंक डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस छूट के अलावा हैंडसेट पर 2,391 रुपये की EMI ऑफर की जा रही है। इस पर 47,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।

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Oppo Reno 15 Pro 5G on Vijay Sales

अब विजय सेल्स पर आएं, तो रेनो 15 प्रो स्मार्टफोन को SBI और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 6800 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 3,182 रुपये की ईएमआई और एक्सचेंज डील भी दी जा रही है।