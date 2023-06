200MP कैमरा, 120W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM वाले Redmi Note 12 Pro+ 5G पर बंपर ऑफर, मिल रहा 6500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट

200MP Camera 120W fast Charging 12GB RAM 256GB Storage Featured Redmi Note 12 Pro Plus 5G huge discount offer on Mi com check specs and features: रेडमी के 200MP कैमरा वाले स्मार्टफोन पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। यूजर्स को यह फोन लॉन्च प्राइस से करीब 6500 रुपये कम में मिलेगा। फोन में 12GB RAM, 120W फास्ट चार्जिंग जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: June 27, 2023 9:36 AM IST