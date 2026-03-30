comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Vodafone Idea 5g Upgrade No Sim Change Needed Check Eligibility How To Activate

Vodafone Idea 5G Upgrade: बिना SIM बदले अब मिलेगा 5G, जानिए कैसे करें एक्टिवेट

Vodafone Idea (Vi) ने 5G को यूजर्स के लिए खुशखबरी है, अब बिना SIM बदले ही 5G का मजा लिया जा सकता है। अगर आपके पास 5G फोन और सही प्लान है, तो आप तेज इंटरनेट स्पीड का अनुभव कर पाएंगे, बस सेटिंग ऑन करें। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 30, 2026, 01:33 PM (IST)

Vodafone Idea 5G

photo icon Vodafone Idea 5G

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Vodafone Idea (Vi) अपने यूजर्स के लिए 5G को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि 5G इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना पुराना 4G SIM बदलने की जरूरत नहीं है, यानी अगर आप पहले से Vi का SIM इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही SIM अब 5G नेटवर्क पर भी काम करेगा। यह फैसला यूजर्स के लिए काफी राहत भरा है क्योंकि अब उन्हें नया SIM लेने के लिए स्टोर जाने या किसी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं होगी। news और पढें: Vi ने एक और शहर में शुरू की 5G सेवाएं, सिर्फ ₹299 में अनलिमिटेड 5G डेटा

Vi 5G इस्तेमाल करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?

हालांकि 5G का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। सबसे पहले आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए क्योंकि बिना 5G डिवाइस के आप इस नेटवर्क का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके मोबाइल में Vi का एक्टिव प्लान होना जरूरी है, जो आमतौर पर 299 रुपये या उससे ज्यादा का हो सकता है (यह आपके क्षेत्र के अनुसार बदल सकता है)। तीसरी और सबसे अहम बात है कि आपके इलाके में 5G नेटवर्क उपलब्ध होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तो आपका फोन अपने आप 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और आपको तेज स्पीड का अनुभव मिलेगा। news और पढें: Vi का नया REDX Family प्लान लॉन्च, डेटा-कॉलिंग-OTT के साथ फ्री मिलेगा Airport Lounge एक्सेस

फोन में Vi 5G कैसे चालू करें?

Vi 5G को एक्टिवेट करना भी काफी आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाकर 5G नेटवर्क ऑप्शन ऑन करना होगा। इसके बाद अपने मौजूदा Vi SIM को फोन में डालें और एक वैध रिचार्ज प्लान एक्टिव रखें, जैसे ही आप 5G कवरेज वाले एरिया में जाएंगे, आपका फोन अपने आप 5G नेटवर्क पकड़ लेगा। खास बात यह है कि अगर आप 5G एरिया से बाहर निकलते हैं, तो फोन बिना किसी रुकावट के फिर से 4G पर शिफ्ट हो जाएगा। news और पढें: Vodafone Idea: 1 साल तक नंबर रहेगा चालू, दूसरे रिचार्ज की नहीं पड़ेगी जरूरत

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Vi 5G अभी किन शहरों में उपलब्ध है?

फिलहाल Vi ने अपनी 5G सेवा की शुरुआत Mumbai में की है और धीरे-धीरे इसे देश के बाकी शहरों में भी शुरू किया जाएगा, हालांकि अभी कंपनी ने पूरी टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद है कि साल के अंत तक कई बड़े शहरों में 5G सेवा उपलब्ध हो जाएगी, हालांकि भारत में पहले से ही कई टेलीकॉम कंपनियां 5G दे रही हैं।