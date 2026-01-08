comscore
ENG
Titan Aira स्मार्टवॉच धाकड़ AI फीचर्स के साथ, जानें कीमत और खूबियां

Titan Aira स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है। इस स्मार्टवॉच में कई धाकड़ AI फीचर्स मिलते हैं। यहां जानें वॉच की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 08, 2026, 09:04 PM (IST)

Ai+ NovaWatch lineup (1)
Titan Aira स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने अपने वियरेबल पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करते हुए Tata Smart Aira स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है। फीचर्स की बात करें, तो इस स्मार्टवॉच में 4.31 cm AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 100 Nits की ब्राइटनेस मौजूद है। इसके अलावा, इसमें AI Watch Faces मौजूद है मिलते हैं। इतना ही नहीं इसमें इन-बिल्ट Ai Chat मौजूद है, जिसमें आप सवाल पूछकर जवाब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा, यह वॉच कई हेल्थ फीचर्स के साथ आती है। फिटनेस के लिए इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। आइए जानतें वॉच की कीमत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

Titan Aira smartwatch Price in India

कंपनी ने Titan Aira कीमत 6,999 रुपये से 7,999 रुपये में पेश किया है। इस स्मार्टवॉच को कंपनी ने Rose Gold with Black Acetate, Rose Gold Mesh और Soft Pink Silicone कलर ऑप्शन में पेश किया है। Titan World, Fastrack, Helios stores, प्रीमियम रिटेल आउटलेट के साथ-साथ www.titan.co.in के जरिए खरीद सकते हैं।

Titan Aira smartwatch Specs

फीचर्स की बात करें, तो Titan Aira smartwatch में कंपनी ने 4.31cm AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 336×336 पिक्सल है। वहीं, डिस्प्ले में 1000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। इसमें 10mm डायल दिया गया है, जिसके साथ प्रीमियम डुअल कलर केस मौजूद है। इसमें कई AI फीचर्स मिलते हैं, जिसमें AI Watch Faces (AI Create) शामिल है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को सच बनाकर उसे वॉच फेस बना सकते हैं। इसके अलावा, इसमें AI Chat भी मिलता है, जो कि वॉच का बिल्ट-इन AI Chat फीचर है। इस फीचर के जरिए आप एआई के जरिए कई सवालों के जवाब पा सकते हैं।

इन सब के अलावा, वॉच में कई हेल्थ फीचर्स मौजूद है, जिसमें हार्ट रेट व बल्ड ऑक्सिजन मॉनिटरिंग (Heart Rate, SpO2, Stress, and Sleep) फीचर्स शामिल है। फिटनेस के लिए वॉच में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं।