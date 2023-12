Techlusive Summit & Awards Season 4: टेक अवॉर्ड्स के जूरी मेंबर्स, पैनलिस्ट और पैनल डिस्कशन

Techlusive Summit & Awards Season 4 का आयोजन कल 15 दिसंबर 2023 को होने वाला है। इस दौरान साल के बेहतरीन स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉच, टैब और टीवी कैटेगरी में अवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इसके अलावा, अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान कुछ खास टेक मुद्दों पर Panel Discussion किया जाएगा। इन मुद्दों में Generative AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और Web 3.0 आदि शामिल हैं। इस इवेंट के चीफ गेस्ट केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होंगे। आइए जानते हैं अवॉर्ड शो में शामिल होने वाले पैनलिस्ट और जूरी मेंबर्स की डिटेल्स।

Panel Discussion

Techlusive Summit & Awards Season 4 में होने वाले पैनल डिस्कशन की बात करें, तो इसमें 2 खास टेक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह दो मुद्दे Generative AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और Web 3.0 हैं।

Techlusive Summit & Awards Season 4: पैनलिस्ट

डॉ. सुबी चतुर्वेदी- InMobi की ग्लोबल SVP और चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर

कार्तिक शर्मा- DcodeAI के को-फाउंडर

हिमांशु गोएल- FUTR Studios के को-फाउंडर और COO

पवन दुग्गल- साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट

प्रोफेसर रिहान खान सूरी- डायरेक्टर, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, JMI सेंट्रल यूनिवर्सिटी

अवनीत सिंह मारवाह- डायरेक्टर एंड CEO, SPPL

काजिम रिजवी- फाउंडिग डायरेक्टर, द डायलोग

पहला पैनल डिस्कशन एआई पर फोकस होगा, जिसमें पैनलिस्ट डॉ. सुबी चतुर्वेदी (InMobi की ग्लोबल SVP और चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर), कार्तिक शर्मा (DcodeAI के को-फाउंडर) और हिमांशु गोएल (FUTR Studios के को-फाउंडर और COO) शामिल होंगे।

वहीं, दूसरा पैनल डिस्कशन Is Web 3.0 worth the hype: The Road Ahead? मुद्दे पर केंद्रित होगा। इस पैनल में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल, प्रोफेसर रिहान खान सूरी (डायरेक्टर, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, JMI सेंट्रल यूनिवर्सिटी), अवनीत सिंह मारवाह (डायरेक्टर एंड CEO, SPPL) और काजिम रिजवी (फाउंडिग डायरेक्टर, द डायलोग) शामिल होंगे।

Techlusive Summit & Awards Season 4: जूरी सदस्य

अभिषेक भटनागर – सीनियर टेक ब्लॉगर

अंकित मल्होत्रा– काउंटरपॉइंट रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट

फैजल कबूसा- टेक आर्क के चीफ एनालिस्ट और फाउंडर

योगेश बरार- सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर

सबमिट और अवॉर्ड में शामिल होन वाले जूरी मेंबर्स में सीनियर टेक ब्लॉगर अभिषेक भटनागर, काउंटरपॉइंट रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट अंकित मल्होत्रा, टेक आर्क के चीफ एनालिस्ट और फाउंडर फैजल कबूसा और इंडस्ट्री एनालिस्ट और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर योगेश बरार शामिल हैं।