Techlusive Summit & Awards: मेगा इवेंट कल, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होंगे चीफ गेस्ट

Techlusive Summit & Awards कल यानी 15 दिसंबर को आयोजित होगा। यह समिट का चौथा सीजन है, जिसकी थीम AI और Web 3.0 है। आयोजन के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होंगे। समिट के दौरान बजट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर, कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर, गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ द ईयर, फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऑफ ईयर और बेस्ट इनोवेशन ऑफ द ईयर का ईयर समेत अन्य कैटेगरी में बेस्ट गैजेट्स को अवॉर्ड दिया जाएगा। समिट में एआई के साथ वेब 3.0 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

समिट के मुख्य अतिथि

टेकलूसिव समिट ऐंड अवार्ड्स में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल होंगे। वहीं, डेटालीड्स के फाउंडर और सीईओ सैयद नजाकत की-नोट स्पीकर के तौर पर इवेंट में शामिल होंगे।

पैनल डिस्कशन

टेकलूसिव समिट एंड अवार्ड्स में दो पैनल डिस्कशन भी आयोजित किए जाएंगे। पहले पैनल में InMobi की ग्लोबल एसवीपी डॉ. सुबी चतुर्वेदी, DcodeAI के को-फाउंडर कार्तिक शर्मा और Futr Studios के को-फाउंडर हिमांशु गोयल शामिल होंगे, जो एआई के खतरों और अवसर पर चर्चा करेंगे।

वहीं, दूसरी पैनल डिस्कशन क्या वेब 3.0 प्रचार के लायक है: आगे की राह पर होगी। इसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल, Centre of Innovation and Entrepreneurship के डायरेक्टर रेहान खान सूरी और Super Plastronics Pvt Ltd के डायरेक्टर और सीईओ अवनीत सिंह मारवाह मौजूद होंगे।

कर सकते हैं ऑनलाइन वोट

समिट में चुने गए प्रोडक्ट्स को एक्स्पर्ट द्नारा सिलेक्ट करके नॉमिनेट किया गया है। आप टेकलूसिव की वेबसाइट पर जाकर अपने पसंदीदा प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन वोट कर सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग और जूरी द्वारा चुने गए विनर को अवॉर्ड दिया जाएगा।

कितने बजे शुरू होगा समिट

Techlusive Summit & Awards की शुरुआत 15 दिसंबर शाम 7 बजे से होगी। इस इवेंट को टेकलूसिव के फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर लाइव देखा जा सकेगा।