Techlusive Summit & Awards Season 4: इन लैपटॉप्स और टीवी की रही धूम, जीते अवॉर्ड

Zee Media की डिजिटल विंग IDPL ने शुक्रवार 15 दिसंबर, 2023 को Techlusive Summit & Awards Season 4 का आयोजन किया। इस मेगा इवेंट की टेक जगत में धूम रही है। इसमें केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत टेक जगत के दिग्गजों ने शिरकत की। टेकलूसिव समिट एंड अवॉर्ड्स में इस साल लॉन्च हुए बेस्ट स्मार्टफोन, टैबलेट्स, स्मार्टवॉच, टीवी, लैपटॉप आदि को विभिन्न कैटेगरी में अवॉर्ड दिया गया। साथ ही, AI: Threats and Opportunities और Is Web 3.0 worth the hype: The Road Ahead? जैसे मुद्दों पर पैनल डिस्कशन भी किया गया।

Smart TV of the year (Mass Market)

Sony Bravia X82L 55 inch Ultra HD 4K Smart LED TV (KD-55X82L)

Samsung CU7650 65 inch Ultra HD 4K Smart LED TV (UA65CU7650KLXL)

OnePlus Q2 Pro 65 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (65QE3A00)

LG UR80 65 inch Ultra HD 4K Smart LED TV (65UR8050PSB)

Hisense U7K 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (55U7K)

विनर- Samsung CU7650 65 inch Ultra HD 4K Smart LED TV (UA65CU7650KLXL)

Most promising smart TV brand of the year

Blaupunkt

Xiaomi

Thomson

OnePlus

Vu

विनर- Thomson

Budget laptop of the year

ASUS Chromebook CX1400

Acer Aspire 5 (15)

HP Chromebook 15.6

Infinix INBook X2 Slim

Tecno Megabook T1

विनर- HP Chromebook 15.6

Premium laptop of the year

Dell XPS 17 9730

HP Dragonfly G4

Samsung Galaxy Book 3 Ultra

ASUS Zenbook S 13 OLED

Microsoft Laptop Go 3

विनर – ASUS Zenbook S 13 OLED

Gaming laptop of the year

Asus ROG Flow Z13 ACRONYM

HP Omen Transcend 16 (2023)

Lenovo Legion 5 Pro

MSI Katana 15 13VFK

Alienware M16 R1

विनर – MSI Katana 15 13VFK

Most popular laptop brand of the year

Asus

Lenovo

HP

Dell

Acer

विनर – Lenovo